Студентов «зажгут» прямо на берегу Амура

Второй раз в Хабаровске на территории туристического комплекса «Заимка» пройдет студенческий форум «Амурский кампус». С 10 по 14 сентября он соберет лидеров вузовского самоуправления со всего Дальнего Востока, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Инициаторы проведения мероприятия — Хабаровская региональная организация всероссийской общественной организации «Российский союз молодёжи» (РСМ). Поддержку форуму оказывает аппарат полпреда Президента РФ в ДФО и комитет по молодёжной политике правительства Хабаровского края.

«Амурский кампус» — это образовательная площадка, где предусмотрены элементы творческого, спортивного и интеллектуального соревнования.

— Несколько дней в интерактивном режиме студенты как персонально, так и в составе команды смогут продемонстрировать свои таланты и знания, приумножить человеческий и социальный капитал, найти единомышленников, обменяться опытом и лучшими практиками своих учебных заведений, — рассказали организаторы форума. Всего запланированы 4 направления образовательных тренингов и мастер-классов: школа студенческого самоуправления; международное молодёжное сотрудничество; волонтёрство и добровольчество; школа тренеров.