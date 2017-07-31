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07:48 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Студентов «зажгут» прямо на берегу Амура

Осталось 2 недели, чтобы зарегистрироваться для участия в молодежном форуме.

Второй раз в Хабаровске на территории туристического комплекса «Заимка» пройдет студенческий форум «Амурский кампус». С 10 по 14 сентября он соберет лидеров вузовского самоуправления со всего Дальнего Востока, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Инициаторы проведения мероприятия — Хабаровская региональная организация всероссийской общественной организации «Российский союз молодёжи» (РСМ). Поддержку форуму оказывает аппарат полпреда Президента РФ в ДФО и комитет по молодёжной политике правительства Хабаровского края.

«Амурский кампус» — это образовательная площадка, где предусмотрены элементы творческого, спортивного и интеллектуального соревнования.

 — Несколько дней в интерактивном режиме студенты как персонально, так и в составе команды смогут продемонстрировать свои таланты и знания, приумножить человеческий и социальный капитал, найти единомышленников, обменяться опытом и лучшими практиками своих учебных заведений, — рассказали организаторы форума. Всего запланированы 4 направления образовательных тренингов и мастер-классов: школа студенческого самоуправления; международное молодёжное сотрудничество; волонтёрство и добровольчество; школа тренеров.

В качестве экспертов на форум приглашены федеральные тренеры Ассоциации тренеров РСМ (Москва), сотрудники Приморской краевой организации РСМ (Владивосток), специалисты тренинговой компании TOP-training (Томск), активисты ВОД «Волонтёры Победы» (Москва), а также представители органов местного самоуправления, образовательных организаций Дальнего Востока.

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