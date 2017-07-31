Как живут ВИЧ-инфицированные женщины в Казахстане
Многие из них рожают здоровых детей.
Многие из них рожают здоровых детей.
В Казахстане живут
Говорить открыто об этом непросто. Это как раз тот случай, когда боишься не за себя — за ребенка. Что скажут? Не обидят ли? Поймут?
«Лет восемь назад, когда я только узнала о своем диагнозе, приняла решение не скрывать свой статус, — рассказывает молодая женщина, решившая открыто рассказать о своей семье. — Тогда у меня не было детей.
Но я говорила: «Буду открывать лицо каждый день, и, возможно, к тому моменту, когда мой ребенок вырастет, люди перестанут бояться ВИЧ». Не получилось… Они
Но она все равно открывает свое лицо. Иначе отношения окружающих не изменить.
О том, что она больна, Елена Растокина узнала в 2008 году. Совершенно случайно, как это обычно бывает в подобных случаях. Умница и красавица. Примерная девочка из хорошей семьи. Она выиграла грант на стажировку в Германию и оформляла визу. Нужно было сдать анализ на ВИЧ. Простая формальность. Но… Результат оказался положительным.
Глядя на Лену видишь улыбчивую и немного ироничную, уверенную в себе, спокойную, привыкшую к комплиментам женщину — у нее просто модельные данные. Даже о том самом роковом моменте она умудряется рассказывать полушутя. Защитная реакция? Многолетняя привычка? Осознанный выбор? Все вместе, наверное.
«Оказалось, что меня заразил мой молодой человек: красавец футболист, косая сажень в плечах, — с улыбкой произносит она. — Через
Пришла в
Лена, скорее, исключение. Таких, как она, мало. Не все хотят, да и не могут принять свой статус и новые правила жизни, которые он диктует. Порой женщина, которая узнает о своем диагнозе, оказывается один на один со своей проблемой, даже если ее окружает куча родственников.
Бывают случаи, когда им запрещают принимать специальную
«Трудно смотреть на тех беременных женщин, которые в силу разных причин отказываются принимать терапию. Ты понимаешь, что ее ребенок может погибнуть. Но как ее заставить? Переубедить? — вот тут у нее, легкой и жизнерадостной, на глаза наворачиваются слезы. — Как повлиять на отношение близких, которые порой не ведают, что творят?
Я родом из Восточного Казахстана. В одном из небольших городов у нас был случай, когда
Вы не представляете, как страшно это было! Семья не знала, как жить рядом с
В таких случаях действительно очень многое зависит от семьи. Особенно семьи благополучной, далекой, как говорят специалисты, от уязвимых групп — людей, принимающих наркотики, и представительниц
Недавно в алматинский
Ее убеждали в том, что дочь должна принимать терапию, чтобы ребенок родился здоровым. А она стояла на своем: «Может, и диагноза такого нет, и болезни, все это выдумки».
«Мы до сих пор с ними работаем. Понимаем, что иногда очень сложно принять этот статус», — говорит Альфия Денебаева. — Особенно сейчас, когда больше половины
В 2016 году в Казахстане парентеральный путь передачи
Я задаю тот самый вопрос, который обычно стыдятся произносить, хоть и волнует он больше всего:
— Как в таком случае заражаются домашние, как говорят их родители, девушки или благопристойные отцы семейств?
— Случайные связи, — отвечают врачи. — Секс на стороне. И вот такой результат.
Поэтому зачастую людям так сложно поверить в этот диагноз, даже тем, кто связан с медициной. У нас есть
Но, к счастью, чаще все заканчивается благополучно. 95 процентов
А как было у Елены? Ее будущий муж узнал о ее диагнозе…
«…примерно через пять часов после нашего знакомства! — смеется она. — Я давно решила для себя, что молодым людям надо сразу открывать свой статус, чтобы потом не было недоразумений.
Я серьезно посмотрела на него и сказала: «У меня есть секрет. Я должна тебе о нем рассказать. У меня ВИЧ-инфекция». Он выдохнул с облегчением. Его это ничуть не испугало.
Через
Все обошлось. Мой муж здоров, и наш ребенок, как я уже говорила, тоже. Знаете, то, как живет женщина с ВИЧ, и то, как к ней относятся, во многом зависит от нее самой. От того, как она себя преподнесет, — считает женщина.