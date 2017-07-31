Над Красноуральском нависло желтое облако

30 июля 2017 года в Красноуральске над скандальным местным химзаводом образовалось огромное желтое облако.
Горожане не на шутку перепугались. Они предположили, что произошел выброс окислов азота. Местные жители сообщили о случившемся в экстренные службы.
Как пояснили «Уралинформбюро» в
«Превышений ПДК вредных веществ обнаружено не было. Никакой опасности для населения нет», — добавили в
Стоит отметить, что химзавод не дает красноуральцам спокойно спать с минувшей весны. 13 марта 2016 года там загорелись резервуары с азотной кислотой емкостью 300 кубометров. Также на предприятии обнаружили более 60 тонн бесхозного тротила.