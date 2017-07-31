Над Красноуральском нависло желтое облако

30 июля 2017 года в Красноуральске над скандальным местным химзаводом образовалось огромное желтое облако.

Горожане не на шутку перепугались. Они предположили, что произошел выброс окислов азота. Местные жители сообщили о случившемся в экстренные службы.

Как пояснили «Уралинформбюро» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, облако образовалось в ходе демонтажа оборудования. Специалисты Роспотребнадзора взяли пробы воздуха.

«Превышений ПДК вредных веществ обнаружено не было. Никакой опасности для населения нет», — добавили в пресс-службе.