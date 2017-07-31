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07:59 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Потепление придет в Новосибирск в середине недели

Прекращение дождей и потепление можно ожидать уже в среду, рассказали синоптики.

Источник: Reuters

Потепление придет в Новосибирск в середине недели, об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Погода».

По данным «Яндекса», днем в понедельник столбик термометра покажет +22°C, дождь.

В ночь на вторник температура составит +15°C, днем +22°C, небольшой дождь.

В ночь на среду столбик термометра покажет +16°C, днем +28°C, ясно.

Ночью в четверг температура составит +20°C, днем +28°C, ясно.

По прогнозу Gismeteo, днем в понедельник столбик термометра покажет +22°C, небольшой дождь.

В ночь на вторник температура составит +16°C, днем +22°C, дождь, гроза.

В ночь на среду столбик термометра покажет +16°C, днем +25°C, малооблачно, небольшой дождь.

Ночью в четверг температура составит +16°C, днем +26°C, переменная облачность, небольшой дождь.

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