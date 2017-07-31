Потепление придет в Новосибирск в середине недели
Прекращение дождей и потепление можно ожидать уже в среду, рассказали синоптики.
Прекращение дождей и потепление можно ожидать уже в среду, рассказали синоптики.
Потепление придет в Новосибирск в середине недели, об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Погода».
По данным «Яндекса», днем в понедельник столбик термометра покажет +22°C, дождь.
В ночь на вторник температура составит +15°C, днем +22°C, небольшой дождь.
В ночь на среду столбик термометра покажет +16°C, днем +28°C, ясно.
Ночью в четверг температура составит +20°C, днем +28°C, ясно.
По прогнозу Gismeteo, днем в понедельник столбик термометра покажет +22°C, небольшой дождь.
В ночь на вторник температура составит +16°C, днем +22°C, дождь, гроза.
В ночь на среду столбик термометра покажет +16°C, днем +25°C, малооблачно, небольшой дождь.
Ночью в четверг температура составит +16°C, днем +26°C, переменная облачность, небольшой дождь.