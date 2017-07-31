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08:10 (мск), источник: Комсомольская правда

В уфимской администрации похвастались «блатными» номерами

Оказывается, в Уфе есть сразу несколько муниципальных автомобилей с красивыми регистрационными знаками.

Источник: Пресс-служба Администрации Уфы

В понедельник, с утра пораньше, в уфимской администрации решили поведать о красивых автомобильных знаках, установленных на «Камазах» и старых «Зилах».

— С давних пор автомобилисты уверены, что «блатной» номер дает довольно много преимуществ и повышает статус автовладельца. Однако сейчас красивые номера украшают не только престижные иномарки, но и спецтехнику, которая находится в пользовании муниципальных служб, — поведали в городской администрации.

— Я не думаю, что красивые номера дают преимущества на дороге. Их просто легко запомнить, — признался водитель муниципального «КамАЗа».

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