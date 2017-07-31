В уфимской администрации похвастались «блатными» номерами

В понедельник, с утра пораньше, в уфимской администрации решили поведать о красивых автомобильных знаках, установленных на «Камазах» и старых «Зилах».

— С давних пор автомобилисты уверены, что «блатной» номер дает довольно много преимуществ и повышает статус автовладельца. Однако сейчас красивые номера украшают не только престижные иномарки, но и спецтехнику, которая находится в пользовании муниципальных служб, — поведали в городской администрации.