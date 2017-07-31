Точный прогноз погоды в Молдове на 1 и 2 августа

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 31 июл — Sputnik. Сегодня, 31 июля, в Молдове, по прогнозам метеорологов, ожидается ясная и жаркая погода. В центре Молдовы и в Кишиневе столбик термометра поднимется до + 30 + 31 С в дневные часы и + 21 + 22 С ночью.

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На юге страны ожидается + 31 + 32 С в обеденное время и +20 + 22 С ночью. На севере Молдовы, по прогнозам метеорологов, будет + 29 С + 30 С днем и + 18+ 19 С ночью. Давление 749 мм. рт.ст. Давление повышенное, поэтому всем метеозависимым людям врачи рекомендуют принимать назначенные препараты, ни в коем случае нельзя заниматься самолечением!

Геомагнитный фон будет беспокойным, сегодня до обеда пройдет слабая геомагнитная буря, следите за самочувствием!