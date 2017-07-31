Кимоно и тулуп
Японских женщин ограничивает высокая эффективность труда в стране.
Японских женщин ограничивает высокая эффективность труда в стране.
Несмотря на значительное сокращение «гендерного разрыва» в оплате труда в Японии в последние 25 лет, женщины
Сокращение происходило преимущественно за счет сглаживания неравенства в области человеческого капитала (например, в области образования), полагает исследовательница. В то же время в одной из самых развитых мировых экономик мира японки продолжают сталкиваться со «стеклянным потолком» и «липким полом»: карьерные высоты для них сильно ограничены, а их занятость на непрестижных и низкооплачиваемых работах непропорционально велика.
Ситуация с гендерным равенством в Японии отличается от других стран ОЭСР. В рамках японских инновационных систем управления персоналом, поощряющих работников развивать нужные компании навыки, женщины изначально попадают на должности, не предусматривающие серьезного карьерного роста — вероятность их ухода рассматривается как высокая (30% уходят после рождения ребенка и не возвращаются на полную ставку). Поэтому бизнес не стремится вкладываться в их обучение и развитие, хотя формальное разделение должностей по гендерному признаку было запрещено в 1986 году.
Уровень зарплаты в Японии также непропорционально возрастает, если сотрудник готов работать сверхурочно — по вечерам и в выходные, — чего женщины стремятся избежать. В результате японки не только попадают на менее оплачиваемые должности в рамках одной компании, но и вытесняются в компании с более низкой зарплатой. Разрыв наиболее явно проявляется в крайних доходных группах: самые высоко- и низкооплачиваемые женщины получают в Японии значительно меньше, чем самые высоко- и низкооплачиваемые мужчины, а ближе к середине разрыв уменьшается. Решить проблему, по мнению госпожи Хироми, может кардинальное изменение модели управления персоналом. Отметим, как раз японские модели в этой сфере в мире считаются передовыми.
Надежда Краснушкина