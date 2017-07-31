Кимоно и тулуп

Источник: AP 2017

Несмотря на значительное сокращение «гендерного разрыва» в оплате труда в Японии в последние 25 лет, женщины по-прежнему проигрывают из-за принятой модели управления персоналом и культуры, основанной на вознаграждении за сверхурочную работу, говорится в исследовании Хары Хироми для Исследовательского института экономики, торговли и промышленности (RIETI). Хотя с 1990 по 2016 год индекс гендерного разрыва сократился с 40 до 27,8 пункта, разница в уровне оплаты труда между мужчинами и женщинами в Японии остается одной из самых высоких в ОЭСР (хуже ситуация лишь в Южной Корее и Эстонии).

Источник: AP 2017

Сокращение происходило преимущественно за счет сглаживания неравенства в области человеческого капитала (например, в области образования), полагает исследовательница. В то же время в одной из самых развитых мировых экономик мира японки продолжают сталкиваться со «стеклянным потолком» и «липким полом»: карьерные высоты для них сильно ограничены, а их занятость на непрестижных и низкооплачиваемых работах непропорционально велика.

Ситуация с гендерным равенством в Японии отличается от других стран ОЭСР. В рамках японских инновационных систем управления персоналом, поощряющих работников развивать нужные компании навыки, женщины изначально попадают на должности, не предусматривающие серьезного карьерного роста — вероятность их ухода рассматривается как высокая (30% уходят после рождения ребенка и не возвращаются на полную ставку). Поэтому бизнес не стремится вкладываться в их обучение и развитие, хотя формальное разделение должностей по гендерному признаку было запрещено в 1986 году.