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13:51 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Кимоно и тулуп

Японских женщин ограничивает высокая эффективность труда в стране.

Источник: AP 2017

Несмотря на значительное сокращение «гендерного разрыва» в оплате труда в Японии в последние 25 лет, женщины по-прежнему проигрывают из-за принятой модели управления персоналом и культуры, основанной на вознаграждении за сверхурочную работу, говорится в исследовании Хары Хироми для Исследовательского института экономики, торговли и промышленности (RIETI). Хотя с 1990 по 2016 год индекс гендерного разрыва сократился с 40 до 27,8 пункта, разница в уровне оплаты труда между мужчинами и женщинами в Японии остается одной из самых высоких в ОЭСР (хуже ситуация лишь в Южной Корее и Эстонии).

Источник: AP 2017

Сокращение происходило преимущественно за счет сглаживания неравенства в области человеческого капитала (например, в области образования), полагает исследовательница. В то же время в одной из самых развитых мировых экономик мира японки продолжают сталкиваться со «стеклянным потолком» и «липким полом»: карьерные высоты для них сильно ограничены, а их занятость на непрестижных и низкооплачиваемых работах непропорционально велика.

Ситуация с гендерным равенством в Японии отличается от других стран ОЭСР. В рамках японских инновационных систем управления персоналом, поощряющих работников развивать нужные компании навыки, женщины изначально попадают на должности, не предусматривающие серьезного карьерного роста — вероятность их ухода рассматривается как высокая (30% уходят после рождения ребенка и не возвращаются на полную ставку). Поэтому бизнес не стремится вкладываться в их обучение и развитие, хотя формальное разделение должностей по гендерному признаку было запрещено в 1986 году.

Уровень зарплаты в Японии также непропорционально возрастает, если сотрудник готов работать сверхурочно — по вечерам и в выходные, — чего женщины стремятся избежать. В результате японки не только попадают на менее оплачиваемые должности в рамках одной компании, но и вытесняются в компании с более низкой зарплатой. Разрыв наиболее явно проявляется в крайних доходных группах: самые высоко- и низкооплачиваемые женщины получают в Японии значительно меньше, чем самые высоко- и низкооплачиваемые мужчины, а ближе к середине разрыв уменьшается. Решить проблему, по мнению госпожи Хироми, может кардинальное изменение модели управления персоналом. Отметим, как раз японские модели в этой сфере в мире считаются передовыми.

Надежда Краснушкина

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