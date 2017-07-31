«Клали» на закон: туристы-дикари заставили автомобилями уральский Стоунхендж

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Туристы из Челябинска и Екатеринбурга устроили автокемпинг с жаркой шашлыков на территории археологического комплекса Большие Аллаки, известного как уральский Стоунхендж, — за день по объекту исторического и культурного наследия прокатились несколько сотен автомобилей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В жаркое воскресенье, 30 июля, многие любители активного отдыха не стали сидеть дома и устремились к Каменным палаткам на берегу озера Большие Аллаки (Каслинский район, Челябинская область). Достопримечательность описана и рекламируется во всех брошюрах, посвященных Южному Уралу. Около 7 тыс. лет назад предки устраивали здесь жертвоприношения и проводили ритуалы. На месте древнего святилища находили наконечники стрел, фрагменты керамики, человеческие черепа и идолов, относящихся к периодам мезолита, неолита и бронзового века. В настоящее время археологический комплекс занесен в перечень объектов исторического и культурного наследия.

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=-39967965&id=456239283&hash=57e52db43aab2e3c&hd=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Табличка, установленная на въезде к останцам, гласит, что «стоунхендж» охраняется государством, а вредителям грозят штрафы от 15 до 200 тыс. рублей. Однако то ли туристы-дикари пошли небедные и готовы легко выделить сумму из семейного бюджета, то ли они знают, что никто данный памятник не охраняет, а значит, никакого наказания за нарушение режима не последует.

Источник: dostup1.ru

Весь день с утра и до позднего вечера поток автомобилей, квадроциклов и мотоциклов, проезжающих в нескольких метрах от вековых останцев, не прекращался. Более 300 транспортных средств прокатились по историческому ландшафту и около 60 машин стояли в охраняемой зоне постоянно. Туристы-дикари разбивали палатки, жарили шашлыки, употребляли спиртные напитки, загорали и купались. Табличка на въезде смутила лишь хозяев около 10 автомобилей, которые не стали заезжать на территорию.

Особого внимания заслуживает состояние самих памятников. «Охраняемые» объекты, на которых археологи начала и середины XX века находили рисунки древних людей, теперь исписаны современниками. Судя по датам, вандальские художества держатся не одно десятилетие. На подножиях останцев туристы разводят костры и курят кальяны. Особо «культурные» не бросают мусор у камней, а закапывают.

Апофеозом отношения к памятнику культурного наследия является использование Каменных палаток в качестве туалетов. Возможно, именно по этим окаменелым экскрементам потомки узнают, как человек исполнял федеральные законы в Челябинской области в 2017 году.