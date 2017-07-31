Рабочая неделя в Воронеже будет пасмурной и жаркой

Источник: РИА "Воронеж"

Воронежцам снова обещают жаркую и пасмурную рабочую неделю. Дожди пройдут 31 июля, 3 и 4 августа. Жарче всего будет в четверг, 3 августа. Температура воздуха поднимется до +33 градусов. В остальные дни недели синоптики обещают от +23 до +31 градуса.

Подробный прогноз погоды на рабочую неделю опубликовал Воронежский гидрометцентр. Днем в понедельник, 31 июля, будет облачно, небольшой дождь. Ветер северо-западный 4 м/сек. Днем воздух прогреется до +23 градусов. Ночью столбик термометра не поднимется выше +17 градусов.

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Во вторник, 1 августа, переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 3 м/сек. Температура ночью до +16 градусов, днем до +30 градусов.

В среду, 2 августа, днем опять ожидают до +30 градусов. Ночью температура не выше +18 градусов. Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 2 м/сек.

В четверг, 3 августа, столбик термометра поднимется до +33 градусов, ночью будет до +17 градусов. Днем ожидается небольшой дождь. Ветер северо-западный 3 м/сек.