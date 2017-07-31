Рабочая неделя в Воронеже будет пасмурной и жаркой
Прогноз на 31 июля-4 августа: дожди, днем до +33 градусов.
Прогноз на 31 июля-4 августа: дожди, днем до +33 градусов.
Воронежцам снова обещают жаркую и пасмурную рабочую неделю. Дожди пройдут 31 июля, 3 и 4 августа. Жарче всего будет в четверг, 3 августа. Температура воздуха поднимется до +33 градусов. В остальные дни недели синоптики обещают от +23 до +31 градуса.
Подробный прогноз погоды на рабочую неделю опубликовал Воронежский гидрометцентр. Днем в понедельник, 31 июля, будет облачно, небольшой дождь. Ветер
Во вторник, 1 августа, переменная облачность, без осадков. Ветер
В среду, 2 августа, днем опять ожидают до +30 градусов. Ночью температура не выше +18 градусов. Переменная облачность, без осадков. Ветер
В четверг, 3 августа, столбик термометра поднимется до +33 градусов, ночью будет до +17 градусов. Днем ожидается небольшой дождь. Ветер
В пятницу, 4 августа, воздух прогреется до +31 градуса, ветер северный 1 м/сек. Облачно, небольшой дождь. Ночью будет до +17 градусов.