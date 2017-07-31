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09:15 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Жители Пермского края стали меньше судиться

ПЕРМЬ, 31 июля, ФедералПресс. На президиуме Пермского краевого суда 28 июля были подведены итоги работы судов Пермского края за первое полугодие 2017, сообщает пресс-служба краевого суда.

С докладами выступили зампреды краевого суда Марина Гилева, Наталия Нечаева и Евгений Рудаков. Судами Пермского края за 6 месяцев 2017 года 2017 года в разных формах судопроизводства рассмотрено 393 тыс. 993 дела и материала. Это на 11,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (тогда было 443 тыс. 186 дел).

Уголовные дела из этого количества составили 10 тыс. 750 дел, это 2,7% от общего числа рассмотренных дел и материалов (на 1453 дела или 11,9% меньше, чем за первое полугодие 2016 года).

Гражданские дела составили львиную долю всех рассмотренных материалов: 218 тыс. 929 дел. Это 46,8% рассмотренных дел и материалов (на 16 тыс. 454 дела или на 7% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года).

Административных дел было рассмотрено в первом полугодии 2017-го 76 тыс. 308. Их в общем числе оказалось 19,4% (на 502 дела или 0,7% меньше, чем в I полугодии 2016 года). Рассмотрели судьи Прикамья и 62 тыс. 676 иных материалов. Это составляет 15,9% от общего числа рассмотренных дел и материалов (на 31 311 или 33,3% меньше, чем в прошлом году.

Средняя нагрузка на 1 судью в месяц за первое полугодие составила 122 дела. В первом полугодии 2016-го эта нагрузка составляла 138,7 дела в месяц.

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