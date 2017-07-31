Жители Пермского края стали меньше судиться

С докладами выступили зампреды краевого суда Марина Гилева, Наталия Нечаева и Евгений Рудаков. Судами Пермского края за 6 месяцев 2017 года 2017 года в разных формах судопроизводства рассмотрено 393 тыс. 993 дела и материала. Это на 11,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (тогда было 443 тыс. 186 дел).

Уголовные дела из этого количества составили 10 тыс. 750 дел, это 2,7% от общего числа рассмотренных дел и материалов (на 1453 дела или 11,9% меньше, чем за первое полугодие 2016 года).

Гражданские дела составили львиную долю всех рассмотренных материалов: 218 тыс. 929 дел. Это 46,8% рассмотренных дел и материалов (на 16 тыс. 454 дела или на 7% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года).

Административных дел было рассмотрено в первом полугодии 2017-го 76 тыс. 308. Их в общем числе оказалось 19,4% (на 502 дела или 0,7% меньше, чем в I полугодии 2016 года). Рассмотрели судьи Прикамья и 62 тыс. 676 иных материалов. Это составляет 15,9% от общего числа рассмотренных дел и материалов (на 31 311 или 33,3% меньше, чем в прошлом году.