Воду отключат в домах на нескольких улицах Ростова
Воду отключат в домах на нескольких улицах донской столицы.
Воду отключат в домах на нескольких улицах донской столицы.
Как сообщается на сайте АО «Ростовводоканал», с 9.00 1 августа до 9.00 2 августа воды не будет в домах на участке проспекта Стачки между улицами Мопра и Спартаковской, а также на улице Тренева.
С 9.00 до 23.00 2 августа будет прекращено водоснабжение в границах: проспект Стачки — проспект Коммунистический; улица Тружеников — улица Малиновского; улица Зорге (ЮФУ).
Причина неудобств — проведение работ на водопроводе.