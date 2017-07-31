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12:38 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Воду отключат в домах на нескольких улицах Ростова

Воду отключат в домах на нескольких улицах донской столицы.

Как сообщается на сайте АО «Ростовводоканал», с 9.00 1 августа до 9.00 2 августа воды не будет в домах на участке проспекта Стачки между улицами Мопра и Спартаковской, а также на улице Тренева.

С 9.00 до 23.00 2 августа будет прекращено водоснабжение в границах: проспект Стачки — проспект Коммунистический; улица Тружеников — улица Малиновского; улица Зорге (ЮФУ).

Причина неудобств — проведение работ на водопроводе.

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