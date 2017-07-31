Движение по новому Борскому мосту открылось в Нижнем Новгороде 31 июля

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом корреспонденту НИА «Нижний Новгород» сообщил начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Игорь Михайлушкин. По его словам, в настоящее время движение в районе борской транспортной развязки свободное, сложностей у автомобилистов пока не возникает.

«Открытие нового моста специально делали рано утром, пока машин ещё не много, чтобы и у автолюбителей и у сотрудников дорожно-патрульной службы была возможность привыкнуть к новым условиям», — отметил Михайлушкин.

Он также сообщил, что первое время в районе новой развязки будут дежурить сотрудники УГИБДД «для контроля ситуации».

«В первые дни все будут привыкать к особенностям движения, но, я думаю, что внештатных ситуаций быть не должно. Когда я сам первый раз там проехал — всё интуитивно понятно», — рассказал начальник отдела пропаганды.

Напомним, что госконтракт на строительство дублера Борского моста был заключен 28 октября 2013 года. Генподрядчиком выступал ОАО «Мостотрест», цена контракта — 13 млрд 37 млн рублей.

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