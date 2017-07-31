Движение по новому Борскому мосту открылось в Нижнем Новгороде 31 июля
Движение по новому Борскому мосту открылось в Нижнем Новгороде 31 июля 2017 года.
Движение по новому Борскому мосту открылось в Нижнем Новгороде 31 июля 2017 года.
Об этом корреспонденту НИА «Нижний Новгород» сообщил начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Игорь Михайлушкин. По его словам, в настоящее время движение в районе борской транспортной развязки свободное, сложностей у автомобилистов пока не возникает.
«Открытие нового моста специально делали рано утром, пока машин ещё не много, чтобы и у автолюбителей и у сотрудников
«В первые дни все будут привыкать к особенностям движения, но, я думаю, что внештатных ситуаций быть не должно. Когда я сам первый раз там проехал — всё интуитивно понятно», — рассказал начальник отдела пропаганды.
Напомним, что госконтракт на строительство дублера Борского моста был заключен 28 октября 2013 года. Генподрядчиком выступал ОАО «Мостотрест», цена контракта — 13 млрд 37 млн рублей.
СПРАВКА:
Технические параметры дублера Борского моста через реку Волга: полная длина моста — 1 450,93 м. в том числе левобережная эстакада — 762,4 м, русловая часть — 323 м, правобережная эстакада — 365,5 м. Количество опор моста — 30 штук (три русловых и 27 береговых). Количество полос движения — две по 3,75 м каждая. Ось моста располагается на 60 м ниже по течению от оси существующего совмещенного моста. Для выполнения