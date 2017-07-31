Эксперты о запретах на выезд в законе «Об исполнительном производстве»

Источник: Sputnik.by

Управляющий партнер адвокатского бюро «Лев, Шерстнев и партнеры» Борис Лев и бизнесмен, профессиональный управленец и интерим-менеджер Геннадий Терпиловский пояснили радио Sputnik Беларусь ряд нюансов в новом законе «Об исполнительном производстве», вступившем в силу 16 мая 2017 года.

Читайте также Кобяков рассказал, какими будут тарифы на газ для реального сектора экономики и населения

Новый закон «Об исполнительном производстве» объединил отдельные нормативные акты в отношении физических и юридических лиц. В частности, если имеющее задолженность предприятие по каким-либо причинам не исполняет свои обязательства по выплатам, то в отношении должностных лиц этого предприятия может быть принят ряд ограничений, в том числе, и на выезд за рубеж.

«Например, если должник не платит по обязательствам, ограничения могут коснуться непосредственно физического лица, то есть руководителя предприятия и иных должностных лиц, которые имеют право принимать решения. И в данном случае тот же интерим-менеджер может быть подвергнут такому же риску получить ограничение на выезд, даже если он пришел как антикризисный управляющий, который решает конкретные финансовые проблемы предприятия», — отметил Лев.

По словам собеседников Sputnik, желание органов исполнительного производства иметь дополнительные меры воздействия на руководителей и ответственных лиц предприятий-должников вполне понятно. Но с другой стороны, такие ограничения могут наносить прямой вред предприятию.

«Есть кейсы, при которых решения многих финансовых проблем предприятия связаны с поступлением той же валютной выручки, необходимо встретиться с клиентом либо поставщиком, провести переговоры. И чаще всего это связано с поездкой. В этой ситуации ограничивается сама возможность деятельности руководителя в отношении улучшения финансового состояния предприятия», — рассказал Терпиловский.