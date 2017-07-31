Эксперты о запретах на выезд в законе «Об исполнительном производстве»
Юрист и управленец рассказали радио Sputnik Беларусь о том, как
Юрист и управленец рассказали радио Sputnik Беларусь о том, как
Управляющий партнер адвокатского бюро «Лев, Шерстнев и партнеры» Борис Лев и бизнесмен, профессиональный управленец и
Новый закон «Об исполнительном производстве» объединил отдельные нормативные акты в отношении физических и юридических лиц. В частности, если имеющее задолженность предприятие по
«Например, если должник не платит по обязательствам, ограничения могут коснуться непосредственно физического лица, то есть руководителя предприятия и иных должностных лиц, которые имеют право принимать решения. И в данном случае тот же
По словам собеседников Sputnik, желание органов исполнительного производства иметь дополнительные меры воздействия на руководителей и ответственных лиц
«Есть кейсы, при которых решения многих финансовых проблем предприятия связаны с поступлением той же валютной выручки, необходимо встретиться с клиентом либо поставщиком, провести переговоры. И чаще всего это связано с поездкой. В этой ситуации ограничивается сама возможность деятельности руководителя в отношении улучшения финансового состояния предприятия», — рассказал Терпиловский.
В то же время решение об ограничении на выезд за границу руководителя проблемного предприятия принимается судом, и в этой ситуации многое будет зависеть от