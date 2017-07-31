Жителей Хабаровского края просят помочь с повышением рождаемости
Опрос о мерах поддержки семей проводит Минтруд РФ.
Опрос о мерах поддержки семей проводит Минтруд РФ.
Жителям Хабаровского края предлагают принять участие в опросе о мерах по повышению рождаемости и поддержке семей с детьми. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», исследование проводит министерство труда и социальной защиты Российской Федерации.
Анкета доступна на официальном сайте ведомства с 25 июля по 10 сентября.
«Ваши ответы помогут оценить эффект мер демографической политики и способствовать их совершенствованию», — отмечают авторы опроса.
По данным на 31 июля в голосовании приняли участие 5 707 человек.