Заморозки до -2°С ожидаются в августе в Иркутской области

Синоптики обещают заморозки до -2°С на территории Приангарья в конце августа. Начало месяца, напротив, будет жарким — до +31°С в дневные часы. Иркутское УГМС представило предварительный метеопрогноз. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

— Среднемесячная температура воздуха будет около +15°С. Это на 1 °C выше средних многолетних показателей. Первая неделя августа будет жаркая на юге области. Воздух прогреется до +26…+31°С. Осадков ожидается мало. В конце месяца возможны заморозки до -2°С, — рассказали корр. агентства в гидрометцентре.