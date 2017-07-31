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09:26 (мск), источник: НТА-Приволжье

Ливни с градом прогнозируют синоптики в Нижегородской области днем 31 июля

Нижний Новгород. 31 июля. НТА-Приволжье — Ливни с градом прогнозируют синоптики в Нижегородской области днем 31 июля.

Источник: НТА-Приволжье

Как сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области со ссылкой на данные ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», в ряде районов Нижегородской области ожидаются грозы, ливни, локально град, при грозах усиление южного ветра порывами до 12−17 м/с.

В связи с неблагоприятными погодными условиями повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций до муниципального уровня, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, нарушениями в работе объектов ЖКХ и энергетики, обрушением слабоукрепленных (в т.ч. строительных кранов), широкоформатных и ветхих конструкций, падением деревьев со слабой корневой системой. Возможны затруднения при проведении высотных, аварийно-восстановительных работ. Возможно поражение объектов электроэнергетики, хранилищ ГСМ, а также других объектов, и т. ч. не оборудованных молниезащитой (громоотводом), разрядами атмосферного электричества (молниями).

Увеличивается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций до муниципального уровня, связанных с увеличением количества ДТП, затруднениями в работе всех видов транспорта, локальными подтоплениями в результате неисправностей и замусоривания ливневых стоков и работы дренажно-коллекторных систем, затоплениями пониженных участков местности, дорог, низководных мостов, опор ЛЭП, линий связи, сельхозугодий. Возможна активизация оползневых процессов, размыв насыпи железнодорожного полотна, автодорог.

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