Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Саакашвили резко ответил пошутившему над ним Медведеву - СМИ
Люди, которые нанимают домработниц, счастливее других
Обвиняемая в ДТП с «пьяным» мальчиком сделала заявление в суде
В России рухнул спрос на жилье
17-летняя школьница стала самой красивой девушкой США (фото)
Ложь и правда о «русских хакерах» Кто стоит за кибератаками по всему миру и почему Запад обвиняет мифических русских хакеров?
Анджелина Джоли в седьмой раз станет матерью
«Нас водят за нос», — украинский блогер о Крыме
В Берлине нашли заброшенный автосервис, где чинили «Москвичи»
Ferrari сгорел дотла через час после покупки
СМИ рассказали о реакции Запада на лишение Саакашвили гражданства
Кремль о последствиях поставок оружия США Киеву
Пугачева и Орбакайте на роскошной свадьбе 26-летнего Преснякова
26-летний Никита Пресняков женился
США могут закрыть все атомные станции Украины – СМИ
В Киеве на парковке убили российского убийцу — СМИ
Красноярец разгромил офис Росреестра из-за очередей
Самые красивые детские сады (фото)
Фоторепортажи
10Политические битвы
14События недели в фотографиях
09:51 (мск), источник: Sputnik.md

В России будут регулировать работу мессенджеров

Новый закон обязывает идентифицировать пользователей по номеру телефона и отказывать им в обмене сообщениями при несоблюдении этого условия.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 31 июл — Sputnik. В России будут регулировать работу мессенджеров. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин, сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на РИА Новости.

Читайте также
В Роскомнадзоре назвали число заблокированных за пять лет сайтов

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон обязывает идентифицировать пользователей по номеру телефона и отказывать им в обмене сообщениями при несоблюдении этого условия.

Согласно тексту закона, идентификация пользователей проводится с использованием абонентского номера на основании договора об идентификации, заключаемого мессенджерами с оператором связи.

При этом устанавливается, что мессенджеры, которые являются российскими юридическими лицами или гражданами РФ, вправе осуществлять идентификацию пользователей самостоятельно путем определения абонентского номера, без заключения договора.

Также отмечается, что «наряду с обязанностями по идентификации на мессенджеры возложены обязательства по обеспечению технической возможности отказа пользователей от получения электронных сообщений от других пользователей, обеспечению возможности рассылки электронных сообщений по инициативе органов государственной власти, а также ограничению рассылки и передачи сообщений, содержащих информацию, распространяемую с нарушением требований законодательства РФ».

В случае неисполнения мессенджерами требований об ограничении рассылки сообщений, содержащих информацию, распространяемую с нарушением требований законодательства РФ, предусматривается возможность ограничения доступа к мессенджеру.

Закон должен вступить в силу с 1 января 2018 года.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Чищенные грецкие орехи: за 20 леев – сальмонеллез и отравление кадмием и свинцом
На пляжах Затоки нашли кишечную палочку
Госдеп назвал неуместным решение Москвы выслать 755 дипломатов
СМИ: в администрации США разрабатывают санкции против Китая
В Румынии объяснили, почему глава МИД не полетел через Москву
«Ъ»: бренд «Техносила» ликвидируют
СМИ: Россия «асимметрично» ответит Польше на снос памятников
В России отменили бесплатный багаж для невозвратных авиабилетов
Около 16 человек погибли в ходе протестов в Венесуэле
Спорт
Дозрели: три золота плоцов РФ на ЧМ и одна общая победа Сборная России по плаванию впервые с 1994 года завоевала больше двух индивидуальных наград чемпионата мира по водным видам спорта
Авто
Новый крупнейший автопроизводитель в мире: это не VW и не Toyota По итогам первого полугодия 2017 года, глобальным лидером по продажам автомобилей стал альянс Renault-Nissan
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Названы актеры с самыми красивыми лицами Рейтинг актеров с самыми красивыми лицами представили сотрудники лондонского Центра пластической хирургии, руководствуясь формулой золотого сечения и подсчитав, насколько пропорции лиц звезд соответствуют эталону
Недвижимость
Самые красивые детские сады (фото)
Что ждет арендаторов квартир в пятиэтажках
Вышел новый закон в сфере ЖКХ
В России рухнул спрос на жилье
Леди
В моду вошли комбинезоны, которые заменят платья (фото) На выход, в отпуск, на работу и на прогулку. В обзоре «Леди Mail.Ru» вы найдете отличный комбинезон буквально для любой ситуации.
Дети
Дочь Газманова растет настоящей красавицей (фото) Жена Олега Газманова – Марина Муравьева-Газманова – опубликовала на своей странице в Instagram фотографию тринадцатилетней дочери Марианны.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
Как разместить двух детей в одной детской: 55 ярких идей
Как хранить велосипед: 5 веселых способов
Двушка в пастельных тонах с эркером-террасой
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь