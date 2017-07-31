В пермских лесах появились две новые экотропы
Для развития экологических троп и охраняемых природных территорий были организованы экскурсии, которые проводят общественные организации. К примеру, центр экологической политики и культуры проводит
Для развития экологических троп и охраняемых природных территорий были организованы экскурсии, которые проводят общественные организации. К примеру, центр экологической политики и культуры проводит
В Перми появились две новые экологические тропы. Первая была оборудована в Левшинском участковом лесничестве в микрорайоне Кислотные дачи. Здесь установили уличные тренажеры, игровую площадку, пикниковые зоны, а также информационные стенды с историей микрорайона.
Вторая экотропа была сделана в особо охраняемой природной территории «Закамский бор». Она посвящена лесовода Пермского края.
Развивать экотропы планируют с помощью различных экскурсий и тренировок. Например, через занятия по скандинавской ходьбе.