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09:49 (мск), источник: Новости Перми

В пермских лесах появились две новые экотропы

Для развития экологических троп и охраняемых природных территорий были организованы экскурсии, которые проводят общественные организации. К примеру, центр экологической политики и культуры проводит экскурсии-тренировки для жителей зрелого возраста по скандинавской ходьбе.

В Перми появились две новые экологические тропы. Первая была оборудована в Левшинском участковом лесничестве в микрорайоне Кислотные дачи. Здесь установили уличные тренажеры, игровую площадку, пикниковые зоны, а также информационные стенды с историей микрорайона.

Вторая экотропа была сделана в особо охраняемой природной территории «Закамский бор». Она посвящена лесовода Пермского края.

Развивать экотропы планируют с помощью различных экскурсий и тренировок. Например, через занятия по скандинавской ходьбе.

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В пермских лесах появились две новые экотропы
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