В пермских лесах появились две новые экотропы

В Перми появились две новые экологические тропы. Первая была оборудована в Левшинском участковом лесничестве в микрорайоне Кислотные дачи. Здесь установили уличные тренажеры, игровую площадку, пикниковые зоны, а также информационные стенды с историей микрорайона.