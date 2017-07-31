В пермском лесу открыли библиотеку
В лесу на Липовой горе (окраина Перми) открылась летняя библиотека для любителей почитать на природе.
В лесу на Липовой горе (окраина Перми) открылась летняя библиотека для любителей почитать на природе.
Под кронами деревьев в больших деревянных шкафах представлена как художественная литература, в том числе детская, так и специальная — на экологическую тематику.
В Мотовилихинском участковом лесничестве, по инициативе которого был создан читальный зал под открытым небом, пояснили, что пермякам предлагается почитать книги на оборудованной лавочке, либо взять домой, но обязательно вернуть. Пополнить же книжное разнообразие лесной библиотеки могут сами жители города.
Стоит отметить, что на сегодняшний день Липовая гора — особо охраняемая природная территория и популярное место прогулок пермяков. Здесь можно встретить 200-летнюю липу и прогуляться по вязовым аллеям. На туристической тропе есть места отдыха и указатели.