В пермском лесу открыли библиотеку

Под кронами деревьев в больших деревянных шкафах представлена как художественная литература, в том числе детская, так и специальная — на экологическую тематику.

В Мотовилихинском участковом лесничестве, по инициативе которого был создан читальный зал под открытым небом, пояснили, что пермякам предлагается почитать книги на оборудованной лавочке, либо взять домой, но обязательно вернуть. Пополнить же книжное разнообразие лесной библиотеки могут сами жители города.