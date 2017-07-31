Как в Воронеже в День ВМФ прошла «Петровская регата-2017»
Команды по 20 человек состязались на лодках «Дракон».
Команды по 20 человек состязались на лодках «Дракон».
В воскресенье, 30 июля, на водохранилище Воронежа стартовали соревнования «Петровская регата».
В заплывах на 300 метров участвовали 16 команд разных вузов, предприятий и организаций города. Они состязались на 20-местных лодках «Дракон». Принимали участие в соревнованиях мужчины и женщины старше 18 лет.
Команды состояли из 20 гребцов, рулевого и барабанщика, который задавал темп гребли каждой команде. В Воронеже соревнования приурочили к Дню
Этот праздничный день имеет особое душевное состояние в городе Воронеже. Русский флот создавался здесь
— Благодаря указу Петра Первого в Воронеже были построены первые военные корабли России. Мы сегодня стали свидетелями Петровской регаты — это тоже восстановление нашей истории".
Глава региона поблагодарил всех участников и напомнил, что Петровский
Затем стартовала церемония награждения победителей.
Первое место в упорной борьбе заняла команда Академии водного спорта. Второй пришла к финишу второе место — команда Главного управления МЧС России по Воронежской области, третье место — команда Воронежского государственного университета.