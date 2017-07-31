Как в Воронеже в День ВМФ прошла «Петровская регата-2017»

Источник: Новости Воронежа

В воскресенье, 30 июля, на водохранилище Воронежа стартовали соревнования «Петровская регата».

В заплывах на 300 метров участвовали 16 команд разных вузов, предприятий и организаций города. Они состязались на 20-местных лодках «Дракон». Принимали участие в соревнованиях мужчины и женщины старше 18 лет.

Команды состояли из 20 гребцов, рулевого и барабанщика, который задавал темп гребли каждой команде. В Воронеже соревнования приурочили к Дню Военно-Морского Флота.

Этот праздничный день имеет особое душевное состояние в городе Воронеже. Русский флот создавался здесь Алексей Гордеев Губернатор Воронежской области

— Благодаря указу Петра Первого в Воронеже были построены первые военные корабли России. Мы сегодня стали свидетелями Петровской регаты — это тоже восстановление нашей истории".

Глава региона поблагодарил всех участников и напомнил, что Петровский яхт-клуб существует уже 142 года, он один из старейших в стране.

Затем стартовала церемония награждения победителей.