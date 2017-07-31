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09:50 (мск), источник: Noi.md

Молдавские гребцы взяли золото на Чемпионате Мира

На проходящем в Питештах (Румыния) Чемпионате Мира по гребле среди молодежи до 23 лет, молдавская каноэ-двойка Илья Спрынчан и Олег Нуца победила на дистанции 500 метров.

Источник: Noi.md

Это уже вторая золотая медаль двойки за это лето.

На летнем чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ в категории до 23 лет в Белграде они уже завоевали серебряную медаль на дистанции в 1000 метров и золотую — на дистанции в 500 метров.

Следует отметить, что в Молдове, с приглашением в страну братьев Тарновских, наступил настоящий ренессанс в гребном виде спорта. В том числе и благодаря сотрудничеству Федерации гребли с Олимпийским комитетом, и личного вклада двукратных олимпийских чемпионов — тренера Виктора Ренейского и президента Олимпийского комитета Николая Журавского.

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