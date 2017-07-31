Молдавские гребцы взяли золото на Чемпионате Мира
На проходящем в Питештах (Румыния) Чемпионате Мира по гребле среди молодежи до 23 лет, молдавская
На проходящем в Питештах (Румыния) Чемпионате Мира по гребле среди молодежи до 23 лет, молдавская
Это уже вторая золотая медаль двойки за это лето.
Следует отметить, что в Молдове, с приглашением в страну братьев Тарновских, наступил настоящий ренессанс в гребном виде спорта. В том числе и благодаря сотрудничеству Федерации гребли с Олимпийским комитетом, и личного вклада двукратных олимпийских чемпионов — тренера Виктора Ренейского и президента Олимпийского комитета Николая Журавского.