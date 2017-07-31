Адвокат Учителя пожаловался Володину на подсчет обращений к Поклонской

Источник: РИА "Новости"

В запросе Добрынин попросил представить информацию о количестве ​обращений физических и юридических лиц, которые поступили на имя Поклонской за период с 1 ноября по 31 декабря прошлого года и с 1 января по 31 июля 2017 года. Также адвокат попросил предоставить данные о количестве зарегистрированных ответов депутата на обращения граждан за аналогичный период, следует из документа.

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В запросе защитник указывает, что Поклонская распространяет информацию о том, что за период с ноября 2016 года по июнь 2017 года на ее имя поступило 40 тыс. обращений граждан, в которых «якобы сообщается о противоправных действиях создателей художественного фильма «Матильда».

Поклонская «публично распространяет информацию о том, что за период с ноября 2016 года по июнь 2017 года на ее имя поступило около 40 тыс. обращений граждан, в которых, якобы сообщается о противоправных действиях создателей художественного фильма «Матильда», указывается в запросе. Добрынин отмечает, что в «публичном ответе заявителям на обращения по фильму «Матильда» в интернете, который был размещен в апреле, опубликованы обращения, однако «на большинстве обращений отсутствуют отметки о регистрации их в Госдуме».