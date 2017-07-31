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10:16 (мск), источник: РБК

Адвокат Учителя пожаловался Володину на подсчет обращений к Поклонской

Адвокат режиссера фильма «Матильда» Алексея Учителя Константин Добрынин направил запрос на имя спикера Госдумы Вячеслава Володина с просьбой предоставить данные о количестве обращений граждан на имя депутата Натальи Поклонской. Копия адвокатского запроса есть в распоряжении РБК.

Источник: РИА "Новости"

В запросе Добрынин попросил представить информацию о количестве ​обращений физических и юридических лиц, которые поступили на имя Поклонской за период с 1 ноября по 31 декабря прошлого года и с 1 января по 31 июля 2017 года. Также адвокат попросил предоставить данные о количестве зарегистрированных ответов депутата на обращения граждан за аналогичный период, следует из документа.

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В запросе защитник указывает, что Поклонская распространяет информацию о том, что за период с ноября 2016 года по июнь 2017 года на ее имя поступило 40 тыс. обращений граждан, в которых «якобы сообщается о противоправных действиях создателей художественного фильма «Матильда».

Поклонская «публично распространяет информацию о том, что за период с ноября 2016 года по июнь 2017 года на ее имя поступило около 40 тыс. обращений граждан, в которых, якобы сообщается о противоправных действиях создателей художественного фильма «Матильда», указывается в запросе. Добрынин отмечает, что в «публичном ответе заявителям на обращения по фильму «Матильда» в интернете, который был размещен в апреле, опубликованы обращения, однако «на большинстве обращений отсутствуют отметки о регистрации их в Госдуме».

Он также указал на «расхождения между официальными опубликованными данными по поступившим в комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции обращениям (за 2016 год и шесть месяцев 2017 года немногим более 2 тыс.) и данными, которые приводит в своих заявлениях» Наталья Поклонская. В связи с этим можно «предполагать либо о допущенном депутатом Поклонской Н. В. нарушении порядка рассмотрения обращений граждан, либо об умышленном необоснованном завышении их количества».

Комментарии
5
Иван Петров
Интересно, фильм ещё не вышел в прокат, а 40 тыщ. зрителей уже его посмотрели.
Или как: не смотрел, но осуждаю?
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Артур Джабраилов
Дак 40 000 или 100 000 тысяч, в предыдущиж статьях было 100 000 . где лож а где правда? а лучше посмотрим фильм и скажем понравился или нет. а так это просто пиар или фильма или Поклонской.
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Владимир Богоявленский
"Эксперты не нашли экстремизма в фильме Учителя «Матильда»". Это как понимать: Изнасилования не было!?
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Эксперты не нашли экстремизма в фильме Учителя «Матильда»
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