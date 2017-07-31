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11:30 (мск), источник: Губерния онлайн

Общественники оградили сигнальной лентой озеро лотосов в пригороде Хабаровска

Защитники природы решили напомнить туристам о том, что краснокнижными цветами лучше любоваться издалека.

Источник: Губерния онлайн

Озеро в селе Галкино Хабаровского района стало популярным местом отдыха — в 20-х числах июля там расцвели лотосы. В погоне за красивыми фотографиями жители края нередко срывают цветы и вытаптывают их корневую систему. Пытаясь сохранить уникальное озеро лотосов, защитники природы оградили его сигнальной лентой, сообщает портал «Губерния».

Общественники из Всероссийского общества охраны природы организовали экопатруль.

«Главная наша задача — просветительская: объяснить людям, что это уникальные цветы, которые требуют нашей защиты, охраны и деятельного участия. Мы оградили часть прибрежной полосы для того, чтобы люди все-таки [в воду] не заходили. Очень часто люди вытаптывают дно, из-за этого корневая система лотосов отмирает», — объяснил председатель краевого отделения Всероссийского общества охраны природы Владимир Сидоров.

Сигнальная лента у озера появилась в субботу. У воды активисты также установили плакаты, которые напоминают, что за порчу растений предусмотрена ответственность: лотос Комарова занесен в красные книги России и Хабаровского края. За уничтожение одного растения положен штраф от полутора до пяти тысяч рублей.

«Разместили и плакаты с предостережением. На плакатах фото девушки, которая несколько лет назад сфотографировалась с охапкой лотосов и выложила фото в Instagram. Тогда девушка заплатила крупный штраф (около пяти тысяч рублей за каждый сорванный цветок) и испортила себе репутацию. Мы хотим, чтобы жители города и края не повторяли этой ошибки и любовались лотосами исключительно издалека», — сказал Владимир Сидоров.

Представители Всероссийского общества охраны природы раздали отдыхающим на берегу информационные листовки с телефоном приемной экопатруля.

«Мы надеемся, что граждане, у которых будет информация или фотографии о фактах уничтожения или порчи лотосов, будут звонить нам. Необходимо помнить, что во многих религиях мира лотос является священным цветком. Людям нужно об этом задуматься, ведь наказание может прийти не только со стороны закона, но и из более влиятельных структур», — считает Владимир Сидоров.

Символическая ограда не помешала отдыхающим делать фото «в обнимку» с лотосом: большинство не обратило на нее внимания. Защитники природы, в свою очередь, собираются и дальше патрулировать озеро, чтобы спасти как можно больше цветов.

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