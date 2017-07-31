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12:47 (мск), источник: Индикатор

Предсказан облик Солнца во время будущего затмения

Астрономы из Национальной солнечной обсерватории США показали структуру солнечной короны, какой она будет во время солнечного затмения 21 августа.

Источник: National Solar Observatory

О работе астрономов можно прочитать на сайте обсерватории.

Хотя корона Солнца (верхний слой ее атмосферы) может выглядеть как неясное гало, у нее есть довольно сложная структура. Общий рисунок магнитного поля Солнца, от которого зависит форма короны, можно сравнить с расположением металлической стружки вокруг магнита, на деле же схема получается намного сложнее. Предсказать, как будет выглядеть корона, можно довольно точно за 27 дней до затмения — период обращения Солнца вокруг своей оси.

«Корона меняет свою форму со временем, и выглядит очень по-разному во время солнечных максимумов и солнечных минимумов. В периоды наибольшей активности, как во время затмения 2012 года, корона выглядит как неровное кольцо по всей окружности Солнца. Зато в периоды минимумов, как будет в августе, структура короны остается сложной вблизи экватора, но совсем не такой у северного и южного полюсов Солнца», — рассказал сотрудник Национальной солнечной обсерватории Дэвид Боболтц.

Полное солнечное затмение 21 августа 2017 года можно будет наблюдать на территории США — в зоне шириной 110 километров, пересекающей страну с северо-запада на юго-восток. Наибольшая продолжительность затмения составит 2 мин 40 сек.

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