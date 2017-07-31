Предсказан облик Солнца во время будущего затмения
Астрономы из Национальной солнечной обсерватории США показали структуру солнечной короны, какой она будет во время солнечного затмения 21 августа.
Астрономы из Национальной солнечной обсерватории США показали структуру солнечной короны, какой она будет во время солнечного затмения 21 августа.
О работе астрономов можно прочитать на сайте обсерватории.
Хотя корона Солнца (верхний слой ее атмосферы) может выглядеть как неясное гало, у нее есть довольно сложная структура. Общий рисунок магнитного поля Солнца, от которого зависит форма короны, можно сравнить с расположением металлической стружки вокруг магнита, на деле же схема получается намного сложнее. Предсказать, как будет выглядеть корона, можно довольно точно за 27 дней до затмения — период обращения Солнца вокруг своей оси.
«Корона меняет свою форму со временем, и выглядит очень
Полное солнечное затмение 21 августа 2017 года можно будет наблюдать на территории США — в зоне шириной 110 километров, пересекающей страну с