Предсказан облик Солнца во время будущего затмения

Источник: National Solar Observatory

О работе астрономов можно прочитать на сайте обсерватории.

Хотя корона Солнца (верхний слой ее атмосферы) может выглядеть как неясное гало, у нее есть довольно сложная структура. Общий рисунок магнитного поля Солнца, от которого зависит форма короны, можно сравнить с расположением металлической стружки вокруг магнита, на деле же схема получается намного сложнее. Предсказать, как будет выглядеть корона, можно довольно точно за 27 дней до затмения — период обращения Солнца вокруг своей оси.

«Корона меняет свою форму со временем, и выглядит очень по-разному во время солнечных максимумов и солнечных минимумов. В периоды наибольшей активности, как во время затмения 2012 года, корона выглядит как неровное кольцо по всей окружности Солнца. Зато в периоды минимумов, как будет в августе, структура короны остается сложной вблизи экватора, но совсем не такой у северного и южного полюсов Солнца», — рассказал сотрудник Национальной солнечной обсерватории Дэвид Боболтц.