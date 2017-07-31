Forbes назвал десять самых высокооплачиваемых музыкантов России
Больше других музыкантов за последний год заработала оперная певица Анна Нетребко, доход которой эксперты Forbes оценили в $7,5 млн.
Больше других музыкантов за последний год заработала оперная певица Анна Нетребко, доход которой эксперты Forbes оценили в $7,5 млн.
С этой суммой Нетребко возглавила топ-10 самых высокооплачиваемых музыкантов страны и вошла в пятерку знаменитостей, пропустив вперед только троих хоккеистов (Александр Овечкин, Евгений Малкин, Сергей Бобровский).
Пятое место в общем рейтинге доходов российских знаменитостей и второе место среди музыкантов занял по итогам года Филипп Киркоров. Его годовой доход составил $7,4 млн, то есть на $100 тыс. меньше, чем у Нетребко.
Третье место осталось за Тимати, общий доход которого по итогам минувшего года эксперты Forbes оценили в $6,6 млн.
Кроме того, в десятку самых высокооплачиваемых музыкантов России вошли Григорий Лепс и Дима Билан (по $6 млн), группа «Би-2» ($5,7 млн), Сергей Шнуров и Земфира (по $5 млн), Николай Басков ($4,3 млн) и Егор Крид ($4 млн).