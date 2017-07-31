Forbes назвал десять самых высокооплачиваемых музыкантов России

Источник: Reuters

С этой суммой Нетребко возглавила топ-10 самых высокооплачиваемых музыкантов страны и вошла в пятерку знаменитостей, пропустив вперед только троих хоккеистов (Александр Овечкин, Евгений Малкин, Сергей Бобровский).

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=-60400372&id=171469815&hash=a1ae6b4db60ed3e0&hd=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Пятое место в общем рейтинге доходов российских знаменитостей и второе место среди музыкантов занял по итогам года Филипп Киркоров. Его годовой доход составил $7,4 млн, то есть на $100 тыс. меньше, чем у Нетребко.

Третье место осталось за Тимати, общий доход которого по итогам минувшего года эксперты Forbes оценили в $6,6 млн.