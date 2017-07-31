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11:16 (мск), источник: РБК

Forbes назвал десять самых высокооплачиваемых музыкантов России

Больше других музыкантов за последний год заработала оперная певица Анна Нетребко, доход которой эксперты Forbes оценили в $7,5 млн.

Источник: Reuters

С этой суммой Нетребко возглавила топ-10 самых высокооплачиваемых музыкантов страны и вошла в пятерку знаменитостей, пропустив вперед только троих хоккеистов (Александр Овечкин, Евгений Малкин, Сергей Бобровский).

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Пятое место в общем рейтинге доходов российских знаменитостей и второе место среди музыкантов занял по итогам года Филипп Киркоров. Его годовой доход составил $7,4 млн, то есть на $100 тыс. меньше, чем у Нетребко.

Третье место осталось за Тимати, общий доход которого по итогам минувшего года эксперты Forbes оценили в $6,6 млн.

Кроме того, в десятку самых высокооплачиваемых музыкантов России вошли Григорий Лепс и Дима Билан (по $6 млн), группа «Би-2» ($5,7 млн), Сергей Шнуров и Земфира (по $5 млн), Николай Басков ($4,3 млн) и Егор Крид ($4 млн).

Комментарии
5
Ъ Ъ
я Шнура слушаю =)
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Владимир Богоявленский
Ну,Нетребко понятно! А остальных - то кто слушает,признавайтесь!
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Ruslan S
А что в этом списке МУЗЫКАНТОВ делают хоккеисты, Киркоров, Тимати, Егор Крид?
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