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12:11 (мск), источник: Sputnik.md

«Желтый код»: в Молдове всю неделю будет невыносимая жара

Молдавские метеорологи рекомендуют в дневные часы не выходить на улицу.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 31 июл — Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба вынесла «желтый код» метеоопасности в связи с жарой.

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Предупреждение начало действовать с понедельника и сохранится до 6 августа.

«В указанный период в большинстве районов ожидается повышение дневной температуры до +33 градусов и выше», — говорится в сообщении Госгидрометеослужбы, опубликованном в понедельник.

Риски и рекомендации.

Специалисты предупреждают, что в жаркую погоду появляется риск причинения вреда здоровью. Это может быть потеря сознания, судороги, проявление гипертонии, солнечные ожоги, обезвоживание.

В группу повышенного риска входят дети, пожилые люди, население с хроническими заболеваниями сердца и дыхательных путей. В жару также отмечается снижение работоспособности.

Врачи рекомендуют избегать длительного пребывания на солнце, особенно в период с 11.00 до 18.00. Выходя на улицу, лучше надевать головной убор, защищающий от солнца, а также носить удобную одежду из натуральных тканей светлых тонов.

Также следует ежедневно потреблять от 1,5 до 2 литров жидкости, избегать чрезмерного употребления кофе и алкогольных напитков и уменьшить интенсивность физической нагрузки и количество тяжелой пищи.

Кроме того, специалисты рекомендуют во время «желтого кода» избегать даже активного отдыха.

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