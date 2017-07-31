Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Саакашвили резко ответил пошутившему над ним Медведеву - СМИ
Для родственников пациентов в реанимации выпустили памятку
Обвиняемая в ДТП с «пьяным» мальчиком сделала заявление в суде
Власти меняют правила защиты покупателей квартир
30-летняя Полина Гагарина показала роскошную фигуру в купальнике
«Эгоизм и личные интересы» Что мировые СМИ пишут о новых санкциях против России
Кейт Хадсон побрилась налысо ради роли
Вернулся к работе: Джонни Депп в новом образе на съемках
Новый крупнейший автопроизводитель в мире: это не VW и не Toyota
Мужчина проколол шины авто ДПС и снял это на видео
Алла Пугачева пострадала от аномальной жары в Баку - СМИ
Тысяча роз: муж удивил Кожевникову на выписке
49-летняя Валерия вышла на красную дорожку в купальнике (фото)
СМИ: Барак Обама разводится с 53-летней женой
33-летняя Зара решилась на смену своего образа - СМИ
35-летняя Водонаева выходит за мужчину мечты - СМИ
В России упразднили понятие «дача»
В московском метро появится «розовая» ветка
Фоторепортажи
8Крупнейшие катастрофы на авиашоу
10Землетрясение в Эгейском море
12:18 (мск), источник: Sputnik.md

С 1 августа в Кишиневе будет ликвидирована еще одна маршрутка

С 1 августа в Кишиневе будет ликвидирована еще одна маршрутка, а маршруты других микроавтобусов продлят.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 31 июл — Sputnik. Мэрия Кишинева решила, что в столице не станет еще одного маршрута микроавтобуса — № 193.

Читайте также
Внимание водителям: Список трасс, где установлены радары

Такое распоряжение подписал вице-мэр Кишинева Нистор Грозаву в ответ на запрос столичного Управления общественного транспорта столицы.

Назначение распоряжения формулируется так — «для повышения уровня безопасности на дорогах и эффективности услуг перевозки пассажиров».

Горожан в этом случае призывают пользоваться маршрутами № 125 и № 126, а микроавтобусы маршрута № 193 перераспределят по другим маршрутам.

С 1 августа маршрутка № 125 будет проезжать по улицам Николая Тестемицану, Гренобля, Костюжень и Валя Апелор. А маршрут № 126 будет пройдет до Думбравы и будет ходить по улицам Дурлешть и Приетенией до улицы Иоанн Ботезаторул.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Запрет пролета самолета с Рогозиным: незаконность и самоуправство
Такой Затоку жители Молдовы еще не видели - редкие фото 1930 года
В Кремле призвали США отказаться от «политической шизофрении»
ФАС возбудила дело против операторов «большой четверки»
В платежной системе Сбербанка произошел сбой
«Ъ»: бренд «Техносила» ликвидируют
СМИ: Россия «асимметрично» ответит Польше на снос памятников
Макфол: Из-за контрсанкций россияне будут ждать визы месяцами
Forbes назвал десять самых высокооплачиваемых музыкантов России
Спорт
Дозрели: три золота пловцов РФ на ЧМ и одна общая победа Сборная России по плаванию впервые с 1994 года завоевала больше двух индивидуальных наград чемпионата мира по водным видам спорта
Авто
Выпускники академии МВД: новый скандал (видео) Выпускники Волгоградской академии МВД устроили массовый заезд на внедорожниках Toyota Land Cruiser Prado
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Медведев предложил Шварценеггеру вернуться в Москву На своей странице в соцсети премьер-министр опубликовал совместное фото с актером, в подписи к которой намекнул на одну из его главных ролей в кино
Недвижимость
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
На крупного московского застройщика завели уголовное дело
В России упразднили понятие «дача»
В московском метро появится «розовая» ветка
Леди
Чего вы не знали о «сладкой» жизни восточных женщин Драгоценности, шелка, дворцы — многие именно так представляют себе жизнь женщин Востока. Но привлекательна ли на самом деле эта «золотая сказка»?
Дети
Елена Исинбаева ждет второго ребенка О новой беременности спортсменки сообщила генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
4 правила оформления проходной гардеробной
Светлый или темный интерьер – что лучше?
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь