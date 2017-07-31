С 1 августа в Кишиневе будет ликвидирована еще одна маршрутка

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 31 июл — Sputnik. Мэрия Кишинева решила, что в столице не станет еще одного маршрута микроавтобуса — № 193.

Такое распоряжение подписал вице-мэр Кишинева Нистор Грозаву в ответ на запрос столичного Управления общественного транспорта столицы.

Назначение распоряжения формулируется так — «для повышения уровня безопасности на дорогах и эффективности услуг перевозки пассажиров».

Горожан в этом случае призывают пользоваться маршрутами № 125 и № 126, а микроавтобусы маршрута № 193 перераспределят по другим маршрутам.