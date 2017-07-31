С 1 августа в Кишиневе будет ликвидирована еще одна маршрутка
С 1 августа в Кишиневе будет ликвидирована еще одна маршрутка, а маршруты других микроавтобусов продлят.
С 1 августа в Кишиневе будет ликвидирована еще одна маршрутка, а маршруты других микроавтобусов продлят.
КИШИНЕВ, 31 июл — Sputnik. Мэрия Кишинева решила, что в столице не станет еще одного маршрута микроавтобуса — № 193.
Такое распоряжение подписал
Назначение распоряжения формулируется так — «для повышения уровня безопасности на дорогах и эффективности услуг перевозки пассажиров».
Горожан в этом случае призывают пользоваться маршрутами № 125 и № 126, а микроавтобусы маршрута № 193 перераспределят по другим маршрутам.
С 1 августа маршрутка № 125 будет проезжать по улицам Николая Тестемицану, Гренобля, Костюжень и Валя Апелор. А маршрут № 126 будет пройдет до Думбравы и будет ходить по улицам Дурлешть и Приетенией до улицы Иоанн Ботезаторул.