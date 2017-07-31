Жители Тулуна бьют тревогу: мост обрушится со дня на день!
В Тулунском районе
В Тулунском районе
Это мост через реку Азейку. Его построили в 1964 году. В каком состоянии сегодня? Видно невооружённым взглядом, и экспертиза не нужна для того, чтобы понять — переправа аварийная.
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— А сваи для чего здесь лежат?
— Сваи? Чтобы водой мост не унесло. Его же уносило, — говорит житель Тулуна Анатолий Катаев.
Ограничены в связи с Большой землёй жители 40 дворов частного сектора, а это более сотни человек. Нервы у людей на пределе, и тулунчане даже собрались на стихийный пикет:
— Здесь люди ходят и в магазин, и в школу, и в детский сад. Он нам нужен как воздух! — говорит житель Тулуна Александр Алдакушкин.
7 лет назад мост едва не смыло паводком. Конструкцию «повело», в асфальте образовались огромные дыры. И ремонт тогда был, но поверхностный. А нужен капитальный, это признают и дорожники. Мост через Азейку — это часть федеральной трассы М-53. 4 года назад переправу признали одной из самых худших в регионе и пообещали — в течение года финансирование будет. А значит, будет и ремонт. Но денег и ремонта там ожидают до сих пор.
— Он у нас развалится, и как мы дальше будем жить? Как мы будем существовать? Нам даже предлагали: а вы наймите себе частных предпринимателей, спонсоров. А почему мы должны искать себе спонсоров, когда у нас есть власть?! — говорит жительница Тулуна Татьяна Сазончик.
Единственное, что сегодня предлагают людям — ездить окружным путём. Но это лишние четыре километра. Дорога аварийная, тут и летом, в сухую погоду автомобили передвигаются с большим трудом. А зимой такие заносы, что ни скорая помощь, ни пожарные точно не проберутся.