В Острогожском районе перезахоронили останки 43 красноармейцев

Останки 43 красноармейцев перезахоронили в селе Сторожевое Острогожского района в субботу, 29 июля. В церемонии поучаствовали 140 поисковиков. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил председатель комиссии по увековечению памяти павших защитников Отечества Павел Золотарев в понедельник, 31 июля.

Церемония прошла в рамках акции «Вахта памяти». Поисковики вынесли десять гробов с останками и фрагментами останков бойцов. На каждом — пробитая каска погибшего советского солдата.

— Поисковые отряды нашли останки и фрагменты останков 43 солдат и командиров Красной Армии. К сожалению, никого не удалось опознать. Только у одного бойца сохранилась красноармейская книжка, но она превратилась в труху. Было очень трудно работать в полевых условиях при жаре свыше 30 градусов. Но выдержали все — и взрослые, и дети. Они достойно провели поисковые работы, — пояснил Павел Золотарев.

Поисковые работы в Острогожском районе проводят с 2012 года. За это время нашли и перезахоронили останки более 500 солдат и офицеров. Личности большинства из них не установлены.

— Приехала отдать долг в составе поискового отряда «Память». Для меня это пятая «Вахта Памяти». В отряде работали ученики сельских школ, Вольской гимназии, ветераны-афганцы. Все, что происходило здесь для нас — святое, поскольку из 30 тысяч вольчан, ушедших на фронт Великой Отечественной войны, больше половины погибли, в том числе и на Острогожской земле, — рассказала корреспонденту РИА «Воронеж» председатель союза ветеранов города Вольска Саратовской области Ольга Шавыкина.

Контекст