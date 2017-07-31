В Острогожском районе перезахоронили останки 43 красноармейцев
Церемония прошла в рамках «Вахты Памяти».
Церемония прошла в рамках «Вахты Памяти».
Останки 43 красноармейцев перезахоронили в селе Сторожевое Острогожского района в субботу, 29 июля. В церемонии поучаствовали 140 поисковиков. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил председатель комиссии по увековечению памяти павших защитников Отечества Павел Золотарев в понедельник, 31 июля.
Церемония прошла в рамках акции «Вахта памяти». Поисковики вынесли десять гробов с останками и фрагментами останков бойцов. На каждом — пробитая каска погибшего советского солдата.
— Поисковые отряды нашли останки и фрагменты останков 43 солдат и командиров Красной Армии. К сожалению, никого не удалось опознать. Только у одного бойца сохранилась красноармейская книжка, но она превратилась в труху. Было очень трудно работать в полевых условиях при жаре свыше 30 градусов. Но выдержали все — и взрослые, и дети. Они достойно провели поисковые работы, — пояснил Павел Золотарев.
Поисковые работы в Острогожском районе проводят с 2012 года. За это время нашли и перезахоронили останки более 500 солдат и офицеров. Личности большинства из них не установлены.
— Приехала отдать долг в составе поискового отряда «Память». Для меня это пятая «Вахта Памяти». В отряде работали ученики сельских школ, Вольской гимназии,
Контекст
Традиционная ежегодная «Вахта памяти» началась в селе Сторожевое Острогожского района в субботу, 22 июля. В 2017 году она посвящена 75-летию Сторожевского плацдарма. Участники искали на территории бывшего плацдарма останки