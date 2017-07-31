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12:37 (мск), источник: Publika.md

Популярный актёр разбился на квадроцикле во время гонок

Российский актёр Алексей Гришин разбился на квадроцикле во время гонок со своим другом в Пушкинском районе Московской области.

Источник: Publika.md

ДТП произошло на пятом километре автодороги Герасимиха — Рахманово возле деревни Луговой. Алексей Гришин и его друг вылетели на обочину в результате опрокидывания квадроцикла.

Прибывшая на место бригада скорой помощи доставила обоих пострадавших в больницу. Друг Алексея от полученных травм скончался, а сам актёр получил перелом ключицы и многочисленные ушибы, сообщает Лайф.ру.

Отметим, первой запоминающейся ролью Алексея Гришина в отечественном кино стал эпизод в фильме «Брат-2», где Гришин сыграл роль бортпроводника. В дальнейшем артист снялся в фильмах «Ландыш серебристый», «У каждого своё кино», а также в десятках популярных телесериалов: «Три дня лейтенанта Кравцова», «Метод Фрейда», «Есенин», «Восьмидесятые» и т. д.

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