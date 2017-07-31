Популярный актёр разбился на квадроцикле во время гонок

Источник: Publika.md

ДТП произошло на пятом километре автодороги Герасимиха — Рахманово возле деревни Луговой. Алексей Гришин и его друг вылетели на обочину в результате опрокидывания квадроцикла.

Прибывшая на место бригада скорой помощи доставила обоих пострадавших в больницу. Друг Алексея от полученных травм скончался, а сам актёр получил перелом ключицы и многочисленные ушибы, сообщает Лайф.ру.