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11:53 (мск), источник: ТАСС

Крым и Сочи лидируют в рейтинге российских курортов

Позицию лидера зарубежного отдыха заняла Турция.

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Крым и Сочи занимают у соотечественников первые места по популярности среди российских направлений летнего отдыха, позицию лидера зарубежного отдыха заняла Турция. Об этом в понедельник сообщает официальный портал Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«В России у туроператоров лидируют по спросу такие курорты, как Сочи (Адлерский район) и Крым (Южный берег и Евпаторийский район)», — говорится в сообщении.

По данным АТОР, основанным на обобщенных данных туроператоров и интернет-агрегаторов пакетных туров, в число топовых направлений этого лета вошли: Турция, Россия, Греция, Кипр, Испания, Болгария, Черногория, Тунис и Италия. «При этом позиции лидера — Турции — практически недосягаемы. Она, скорее всего, и останется безусловным лидером этого лета», — отметили в ассоциации.

Пляжная Россия в этом году, несмотря на общую тенденцию спада количества бронирований, остается в топ-5 самых популярных направлений лета.

Туроператор «Библио Глобус» сообщает о двукратном увеличении объемов бронирования юга страны в сравнении с прошлым годом. В период с 1 января по 1 июля 2017 года на курортах Краснодарского Края и Крыма отдохнули 536 374 туристов. Данный показатель на 92% превышает результат аналогичного периода прошлого года.

В этом году туроператоры отмечают восстановление спроса на зарубежные направления и увеличение глубины бронирований. Наиболее популярным типом питания по всем направлениям является система «все включено». В среднем летний отпуск у российских туристов на зарубежных курортах длится 10 дней.

Туристы стремятся уложиться в сумму около €800−900 (около 60 тысяч рублей) на двоих. За путевку в Турцию туристы в августе платят в среднем 84−86 тысяч рублей (путевка на двоих человек). Греция обойдется россиянам в среднем в 80−100 тысяч рублей. Столько же стоит и «средний» отдых на Кипре. Отдых в России стоит в среднем в диапазоне 50−60 тысяч рублей, в Тунисе — около 73 тысяч рублей, а в Испании — около 120 тысяч рублей.

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