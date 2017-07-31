Крым и Сочи лидируют в рейтинге российских курортов
Позицию лидера зарубежного отдыха заняла Турция.
Позицию лидера зарубежного отдыха заняла Турция.
МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Крым и Сочи занимают у соотечественников первые места по популярности среди российских направлений летнего отдыха, позицию лидера зарубежного отдыха заняла Турция. Об этом в понедельник сообщает официальный портал Ассоциации туроператоров России (АТОР).
«В России у туроператоров лидируют по спросу такие курорты, как Сочи (Адлерский район) и Крым (Южный берег и Евпаторийский район)», — говорится в сообщении.
По данным АТОР, основанным на обобщенных данных туроператоров и
Туроператор «Библио Глобус» сообщает о двукратном увеличении объемов бронирования юга страны в сравнении с прошлым годом. В период с 1 января по 1 июля 2017 года на курортах Краснодарского Края и Крыма отдохнули 536 374 туристов. Данный показатель на 92% превышает результат аналогичного периода прошлого года.
В этом году туроператоры отмечают восстановление спроса на зарубежные направления и увеличение глубины бронирований. Наиболее популярным типом питания по всем направлениям является система «все включено». В среднем летний отпуск у российских туристов на зарубежных курортах длится 10 дней.
Туристы стремятся уложиться в сумму около €800−900 (около 60 тысяч рублей) на двоих. За путевку в Турцию туристы в августе платят в среднем 84−86 тысяч рублей (путевка на двоих человек). Греция обойдется россиянам в среднем в 80−100 тысяч рублей. Столько же стоит и «средний» отдых на Кипре. Отдых в России стоит в среднем в диапазоне 50−60 тысяч рублей, в Тунисе — около 73 тысяч рублей, а в Испании — около 120 тысяч рублей.