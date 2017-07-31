В Иркутской области прощаются с убитым борцом Власко

Ранее сообщалось, что утром в субботу на берегу озера Байкал возле села Горячинск было обнаружено тело 20-летнего молодого человека с признаками насильственной смерти — колото-резаными ранениями в области головы и шеи. СК возбудил уголовное дело по статье «убийство». По данным Федерации спортивной борьбы России, погиб двухкратный победитель юниорского чемпионата Европы по борьбе 20-летний Юрий Власко. Борец погиб в ходе массовой драки после ссоры с отдыхающими. Участники конфликта уже определены. Следователи ведут работу по установлению среди них подозреваемых.

По информации СК, накануне происшествия в городе Улан-Удэ проходил борцовский турнир, после которого пятеро спортсменов из других регионов страны по приглашению местного молодого борца на автомобилях поехали к Байкалу. Они остановились на берегу возле села Горячинска, на отдыхе спиртные напитки не употребляли.

«Сейчас идет прощание с Юрием в селе Оса, где он жил в детстве. Его похоронят рядом с отцом. Тридцать человек от красноярской сборной находятся там», — сказал Алексеев.