Екатеринбургские дорожники заасфальтировали автомобиль Honda
В назидание.
В назидание.
В Екатеринбурге на улице Баумана дорожники, укладывая новый асфальт, замуровали автомобиль Honda.
Снимки выложили в Сеть очевидцы, передает «Уралинформбюро». На кадрах видно, что рабочие закатали в асфальт переднее колесо машины. Удалось ли владельцу выехать — не сообщается.
Пользователи соцсетей, комментирую фотографии, разделились на два лагеря. Одни заявили, что подрядчик наверняка размещал поблизости предупреждающие о ремонте объявления, а водитель проигнорировал их. Других крайне возмутил поступок рабочих.
«Не трогайте машину. Вызывайте ГАИ и участковых. Оповещайте страховых и дерите деньги с подрядчика», — написал участник группы «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург».