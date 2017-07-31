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11:39 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Екатеринбургские дорожники заасфальтировали автомобиль Honda

В назидание.

В Екатеринбурге на улице Баумана дорожники, укладывая новый асфальт, замуровали автомобиль Honda.

Снимки выложили в Сеть очевидцы, передает «Уралинформбюро». На кадрах видно, что рабочие закатали в асфальт переднее колесо машины. Удалось ли владельцу выехать — не сообщается.

Пользователи соцсетей, комментирую фотографии, разделились на два лагеря. Одни заявили, что подрядчик наверняка размещал поблизости предупреждающие о ремонте объявления, а водитель проигнорировал их. Других крайне возмутил поступок рабочих.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Не трогайте машину. Вызывайте ГАИ и участковых. Оповещайте страховых и дерите деньги с подрядчика», — написал участник группы «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург».

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