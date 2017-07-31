В Краснодаре в День ВДВ отключат фонтаны
В Краснодаре 2 августа, в День
В Краснодаре 2 августа, в День
«Фонтаны, как излюбленное место отдыха горожан, необходимо почистить и проверить, как работает фонтанное оборудование. Это обеспечит их стабильную работу до конца сезона», — объяснили в департаменте городского хозяйства и ТЭК.
Профилактику планируется выполнить в течение дня, затем фонтаны заработают в прежнем режиме, передает
Сейчас в краевой столице действуют 11 городских фонтанов и фонтанных комплексов: на Театральной площади, на бульваре перед кинотеатром «Аврора», перед зданием ЗСК, у Дома книги, на бульваре Платановом, в сквере имени Жукова, на улице Красной перед Александровской аркой, в сквере Дружбы народов, в Чистяковской роще, Городском саду и в сквере Фестивальном.
Сезон фонтанов завершится в ноябре, после Дня народного единства.
Как сообщали Юга.ру, в Краснодаре в День ВДВ ежегодно отключают фонтаны. Их закрывали на профилактику в 2013, 2014, 2015 и 2016 годах.