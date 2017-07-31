В Краснодаре в День ВДВ отключат фонтаны

Источник: ЮГА.ру

«Фонтаны, как излюбленное место отдыха горожан, необходимо почистить и проверить, как работает фонтанное оборудование. Это обеспечит их стабильную работу до конца сезона», — объяснили в департаменте городского хозяйства и ТЭК.

Профилактику планируется выполнить в течение дня, затем фонтаны заработают в прежнем режиме, передает пресс-служба администрации Краснодара.

Сейчас в краевой столице действуют 11 городских фонтанов и фонтанных комплексов: на Театральной площади, на бульваре перед кинотеатром «Аврора», перед зданием ЗСК, у Дома книги, на бульваре Платановом, в сквере имени Жукова, на улице Красной перед Александровской аркой, в сквере Дружбы народов, в Чистяковской роще, Городском саду и в сквере Фестивальном.

Сезон фонтанов завершится в ноябре, после Дня народного единства.