Астролог: солнечное затмение троекратно ускорит процессы на планете

Источник: Sputnik.by

В течение третьего летнего месяца жители Земли смогут наблюдать сразу два затмения — 7 августа лунное, а вслед за ним 21 августа солнечное. Основная характеристика предстоящих затмений в том, что все процессы на нашей планете будут существенно ускоряться, отмечает астролог.

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«Как правило, будет наблюдаться связь с числом “3”. Например, территории будут увеличиваться в три раза, численность различных популяций может увеличиваться в три раза. В частности, в Беларуси количество кровососущих насекомых —комаров, клещей и прочих тварей может также увеличиваться, так что в августе нужно запасаться соответствующими средствами», — рассказывает Василина Мицкевич.

Кроме того, астролог предупреждает о том, что в связи с затмениями личности с неустойчивой психикой проявят себя очень активно. Также существенно возрастает опасность пожаров и наводнений в разных регионах. Белорусам стоит обратить внимание на территории с расположенными на них торфяниками, площадь пожаров на них может увеличиться втрое по сравнению с предыдущими годами.