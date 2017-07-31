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13:26 (мск), источник: Sputnik.by

Кобяков: среднюю зарплату в $500 на многих предприятиях уже платят

Премьер видит предпосылки к росту реальной зарплаты на 2% за полугодие, за ростом доходов подтянется и потребительский спрос.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 31 июл — Sputnik. Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков считает, что в стране есть предпосылки для роста реальной зарплаты, однако предупреждает, что для выхода на обозначенный президентом уровень в 500 долларов надо потрудиться.

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По данным главы правительства, ВВП Беларуси в июле вырос на 1%, в промышленности был получен прирост в 6%. Однако, по словам Кобякова, радоваться пока рано.

«Не может быть головокружения от успехов, пока что только обозначена траектория промышленного роста. Сельское хозяйство немного уступает промышленности, и это связано с погодными условиями», — пояснил Кобяков в эфире телеканала ОНТ.

Премьер-министр заявил, что есть и предпосылки к росту реальной заработной платы — примерно на 2% за оставшееся до конца года время. По мнению Кобякова, за ростом реальной зарплаты последует и рост реальных доходов населения, а вслед за ним — увеличение внутреннего спроса. Однако пока в Беларуси реальная зарплата снижается — на 2%.

«По пятьсот нужно заработать, и это не только задача правительства, хотя его задача — обеспечить условия, в которых эти “по пятьсот” можно заработать. На некоторых предприятиях такой проблемы не было. Назначенным этот уровень зарплаты быть не может, его нужно создать. Должно быть создано определенное количество продукта, который будет реализован и за который получат деньги», — пояснил Кобяков.

«По пятьсот» есть уже у каждого четвертого белоруса

Между тем, по данным Минтруда, сейчас в Беларуси каждый четвертый занятый в промышленности работник получает зарплату в размере тысячи рублей. Среди крупных и средних предприятий за май 444 тысячи рабочих мест имеют зарплату более тысячи рублей. В Минтруда также отмечали, что заработная плата непосредственно связана с производительностью труда, как это обозначил президент Беларуси Александр Лукашенко, и никто эту задачу не снимал. Ранее глава государства потребовал до конца текущего года довести среднюю зарплату белорусов до уровня в 500 долларов — немногим более тысячи рублей в эквиваленте. Одновременно с этим подчеркивается: рост уровня оплаты труда должен быть связан с ростом производительности.

Сколько получали работники в июне?

По данным Белстата, номинальная начисленная средняя заработная плата в Беларуси за июнь составила 819,3 рубля. За июнь она выросла по сравнению с маем на 24,1 рубля.

В разрезе регионов больше всех получали в июне жители Минска, их средняя зарплата составляла 1 тысячу 89 рублей, что немного выше «президентского минимума». Меньше всего зарабатывали жители Витебской области — 694,6 рубля. В Брестской области средняя зарплата составила 706 рублей, в Гомельской — 730,5 рублей, Гродненской — 708,7 рубля, в Минской области — 823,2 рубля, в Могилевской — 701 рубль.

Если сравнивать заработки людей разных профессий, то традиционно самыми высокооплачиваемыми в июне оставались работники IT-сферы (3 тысячи 518,4 рубля), самая низкая зарплата в июне была у социальных работников — 446,6 рубля.

Высокими заработками в июне могли похвастаться работники воздушного транспорта (2 тысячи 275,3 рубля), работники финансовых и страховых организаций (1 тысяча 415,3 рубля), химической промышленности (1 тысяча 378,5 рублей), нефтепереработки (1 тысяча 199,1 рубля).

Выше «президентского минимума» в июне также зарабатывали сотрудники телекоммуникационной отрасли (1 тысяча 354,9 рубля), горнодобывающей промышленности (1 тысяча 319 рублей), архитекторы, бухгалтеры, юристы (1 тысяча 217,1 рубля), научные работники (1 тысяча 159,1 рубля), энергетики (1 тысяча 22 рубля), а также работники фармацевтической промышленности (1 тысяча 5,3 рубля).

В числе самых низкооплачиваемых профессий — библиотекари, архивисты, музейные и творческие работники, чья зарплата колеблется в диапазоне 452,6 — 497,2 рубля.

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