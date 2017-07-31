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12:01 (мск), источник: Восток Медиа

Почти четырём тысячам детей помогли собраться в школу в Хабаровском крае

В регионе подвели промежуточные итоги ежегодной благотворительной акции.

В Хабаровском крае подвели промежуточные итоги ежегодной акции «Помоги собраться в школу». Почти четыре тысячи детей сядут за парты в новом учебном году с набитыми рюкзаками.

Акция стартовала в регионе в начале июля, и продлится до 29 сентября. В министерстве социальной защиты населения края сообщили, что за первый месяц на поддержку нуждающихся семей, где есть школьники, уже направили 7,2 миллиона рублей. Большую часть средств выделили из краевого бюджета. Также помощь оказали неравнодушные жители, различные организации и учреждения. Всего помощь получил 3 801 школьник.

«Жители края достаточно активно присоединились к благотворительному марафону. В пункты сбора и выдачи вещей они несут канцелярские принадлежности, школьную форму, обувь, наборы для творчества, рюкзаки, игрушки, книги и учебники. Всю гуманитарную помощь мы сортируем и оперативно передаём в малоимущие семьи, чтобы они успели подготовить детей к началу нового учебного года», — отметила начальник отдела по проблемам семьи и детей министерства Наталья Меньшикова.

В рамках акции также можно перечислить деньги на расчётные счета, центров социальной поддержки населения края и регионального отделения общероссийской общественной благотворительной организации «Российский Детский фонд». Как сообщает пресс-служба регионального правительства, помощь ребятам, нуждающимся в поддержке при подготовке к школе, будут оказывать адрессно.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» ранее сообщало о том, что минимальный набор школьника обходится примерно в десять тысяч рублей, а средняя стоимость «полного комплекта» составит около 15 тысяч рублей.

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