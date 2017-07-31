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11:54 (мск), источник: ДЕЙТА

Владивостоку обещают новые автопарковки

Владивостоку обещают новые автопарковки.

Источник: РИА "Новости"

Резидентами свободного порта Владивосток и территорий опережающего развития на прошедшей неделе, с 21 по 27 июля 2017 года, стали 10 компаний. Соответствующие соглашения подписаны инвесторами с Корпорацией развития Дальнего Востока.

Общий объем капиталовложений в инвестиционные проекты составит более 2 млрд рублей. Реализация проектов позволит создать более 300 рабочих мест в макрорегионе.

Так, один из резидентов обещает построить сеть автопарковок во Владивостоке. Начало строительных работ запланировано на 2018 год. В рамках проекта будет построено до 7 автопарковок подземного и многоярусного типов в различных районах города. Объем капиталовложений в проект составит более 190 млн рублей — сообщает минвостокразвития.

Михаил Грач.

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