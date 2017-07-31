За девушку, забравшуюся на крышу храма, ответит ее мать
На женщину составлен протокол по статье КоАП РФ о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию дочери.
На женщину составлен протокол по статье КоАП РФ о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию дочери.
Полицейские выяснили, кто забрался на крышу храма в центре Челябинска, — вопрос о наказании решается, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на
Установлено, что на рисковый поступок 22 июля решились 16-летняя девушка и молодой человек 1992 года рождения.
«В целях недопущения подобных фактов, создающих риск для жизни и здоровья, полицейские провели с ними профилактическую беседу. Кроме того, инспектор по делам несовершеннолетних отдела полиции “Центральный” провела разъяснительную беседу с матерью несовершеннолетней», — говорится в сообщении.
Также в отношении женщины составлен протокол по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ — «Ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних». Решение о применении меры административного воздействия примет районная комиссии ПДН.