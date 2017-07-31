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15:19 (мск), источник: АиФ Казань

В Казани оцифруют все документы ЗАГСов, что ускорит сроки оказания госуслуг

Оцифрованный архив записей актов гражданского состояния начали создавать в Казани, сообщила на «деловом понедельнике» в мэрии города начальник управления ЗАГС Римма Миннуллина.

Источник: Аргументы и факты

«Речь идёт о едином госреестре ЗАГС, куда попадут документы за период с 1 января 1926 года и до наших дней, — рассказала Римма Миннулина. — Всего предстоит оцифровать более 4 миллионов записей. Эту работу завершат к концу 2019 года. Уже в текущем году планируется перевести в электронный архив более 1 миллиона записей».

По словам начальника управления ЗАГС, с появлением единого цифрового реестра, оператором которого станет Федеральная налоговая служба, ускорятся сроки оказания госуслуг в электронном виде. Ещё один эффект, который рассчитывают получить с введением электронного архива — более углубленное межведомственное взаимодействие. Оно позволит различным ведомствам не запрашивать справки из загса у казанцев при подаче заявлений на ту или иную госуслугу, а получать их в электронном виде напрямую. Также с внедрением госреестра в 2020 году казанцы смогут получать справки в любом городском отделении загса, независимо от места жительства.

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