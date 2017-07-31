Моряков затонувшего в Крыму сухогруза готовят к выписке из больницы

«Иностранным морякам оказали медицинскую помощь в необходимом объеме, они чувствуют себя удовлетворительно и готовятся к выписке из Ливадийской больницы», — цитирует Деркача пресс-служба Минздрава Крыма.

Замминистра добавил, что в понедельник все восемь членов экипажа затонувшего судна планируют переселить в гостиницу.

Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), сухогруз Anda, перевозивший 24 тонны пшеницы, перевернулся в нейтральных водах Черного моря в районе мыса Сарыч (Севастополь) утром 29 июля. Судно затонуло на глубине 1,7 тыс метров. На борту находился экипаж из девяти человек — три гражданина Индии и шесть сирийцев. Восемь членов экипажа, включая капитана корабля, были спасены и доставлены в Ливадийскую больницу (Ялта). По факту ЧП возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем смерть человека.