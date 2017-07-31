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12:36 (мск), источник: РИА Крым

Моряков затонувшего в Крыму сухогруза готовят к выписке из больницы

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл — РИА Новости (Крым). Иностранных моряков с затонувшего у берегов Крыма судна готовят к выписке из Ливадийской больницы. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения РК Николай Деркач.

«Иностранным морякам оказали медицинскую помощь в необходимом объеме, они чувствуют себя удовлетворительно и готовятся к выписке из Ливадийской больницы», — цитирует Деркача пресс-служба Минздрава Крыма.

Замминистра добавил, что в понедельник все восемь членов экипажа затонувшего судна планируют переселить в гостиницу.

Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), сухогруз Anda, перевозивший 24 тонны пшеницы, перевернулся в нейтральных водах Черного моря в районе мыса Сарыч (Севастополь) утром 29 июля. Судно затонуло на глубине 1,7 тыс метров. На борту находился экипаж из девяти человек — три гражданина Индии и шесть сирийцев. Восемь членов экипажа, включая капитана корабля, были спасены и доставлены в Ливадийскую больницу (Ялта). По факту ЧП возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем смерть человека.

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