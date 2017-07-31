Минздрав научит россиян правильно выпивать

Источник: РИА "Новости"

В трудовых коллективах начнут проводить курсы по культуре питья алкогольных напитков. Об этом рассказал главный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн. Он отметил, что такая практика может положительно повлиять как на трудовую активность россиян, так и на их личную жизнь.

«Мы всегда говорим, что человеку, злоупотребляющему алкоголем, в будущем грозит слабоумие, припадки, потеря карьеры, семьи и так далее. На всех встречах с бизнесменами рассказываем, насколько это важно. Ведь сохраняя своего сотрудника, они сохраняют его семью, благополучие его детей, и так далее до масштаба страны», — приводит слова эксперта сетевое издание m24.ru.