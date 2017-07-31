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19:04 (мск), источник: Комсомольская правда

Минздрав научит россиян правильно выпивать

Курсы культуры питься уже запустили на Новолипецком металлургическом заводе.

Источник: РИА "Новости"

В трудовых коллективах начнут проводить курсы по культуре питья алкогольных напитков. Об этом рассказал главный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн. Он отметил, что такая практика может положительно повлиять как на трудовую активность россиян, так и на их личную жизнь.

«Мы всегда говорим, что человеку, злоупотребляющему алкоголем, в будущем грозит слабоумие, припадки, потеря карьеры, семьи и так далее. На всех встречах с бизнесменами рассказываем, насколько это важно. Ведь сохраняя своего сотрудника, они сохраняют его семью, благополучие его детей, и так далее до масштаба страны», — приводит слова эксперта сетевое издание m24.ru.

Брюн добавил, что в настоящее время ведомство плотно сотрудничает с Новолипецким металлургическим заводом. Здесь эксперты выявляют людей, которые злоупотребляют алкоголем, и учат их безопасному употреблению спиртного.

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