Эдита Пьеха отметит юбилей концертом в БКЗ
Любимая певица многих поколений выступит сегодня в Петербурге.
Любимая певица многих поколений выступит сегодня в Петербурге.
Эдита Пьеха отметит свой юбилей праздничным концертом в БКЗ «Октябрьский», под названием «Помню только хорошее», сообщает «Петербургский дневник». В программу войдут популярные песни разных лет, на которых выросли целые поколения советских людей.
С днем рождения петербургскую эстрадную певицу поздравил президент РФ Владимир Путин.
Эдита Пьеха — народная артистка СССР, лауреат международных конкурсов и музыкальных премий. Все 60 лет ее творческой деятельности тесно связаны с Ленинградом — Петербургом.