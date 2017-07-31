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12:11 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Эдита Пьеха отметит юбилей концертом в БКЗ

Любимая певица многих поколений выступит сегодня в Петербурге.

Источник: РИА "Новости"

Эдита Пьеха отметит свой юбилей праздничным концертом в БКЗ «Октябрьский», под названием «Помню только хорошее», сообщает «Петербургский дневник». В программу войдут популярные песни разных лет, на которых выросли целые поколения советских людей.

С днем рождения петербургскую эстрадную певицу поздравил президент РФ Владимир Путин.

Эдита Пьеха — народная артистка СССР, лауреат международных конкурсов и музыкальных премий. Все 60 лет ее творческой деятельности тесно связаны с Ленинградом — Петербургом.

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