Сухой и жаркий август обещают на Кубани

Черное море уже прогрелось до 27 градусов, Азовское еще теплее. Впрочем, не обойдется в августе и без дождей. Но они станут скорее спасением.

Юрий Ткаченко, руководитель территориального центра мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Краснодарского края: «Дожди будут периодически выпадать на территории края, но это хорошо, потому что благодаря этим осадкам температура не будет разгоняться до значений больше, чем 37−38 градусов».