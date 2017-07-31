Янтарный комбинат открыл обновленную смотровую площадку карьера

«Комбинат к юбилею открыл совершенно новую смотровую площадку возле нашего главного карьера. В ближайшее время завершится работа по созданию нового выставочного зала. Над ним трудились и трудятся лучшие специалисты из Санкт-Петербурга. Это будет современный, интерактивный музей, музей XХI века. И площадка, и музей станут важными составляющими туристических маршрутов. По итогам прошлого года комбинат посетило 60 тыс туристов. В следующем году мною поставлена задача достичь показателя в 100 тыс туристов», — отметил Зацепин.

«В данный момент на площадке имеются песочница, где дети могут побыть “ловцами янтаря”, им дают совочки и они откапывают янтарики. Рядом — настоящий ковш, используемый при добыче, шахта, около которой рассказывают о периоде добычи закрытым способом, виселица — свидетельство периода господства Тевтонского ордена, когда за незаконную добычу янтаря были предусмотрены строгие санкции вплоть до повешения. Есть янтарная пирамида, внутри которой могут посидеть туристы. Тут рассказывают о янтаре и его свойствах, есть смотровая вышка, с которой открывается вид на Приморский карьер. Во время пребывания в комплексе туристы могут сфотографироваться в костюмах рыцарей Тевтонского ордена», — пояснила Волова.