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13:29 (мск), источник: Новый Калининград

Янтарный комбинат открыл обновленную смотровую площадку карьера

Янтарный комбинат открыл для посетителей обновленную смотровую площадку у карьера Приморского месторождения. Об этом в воскресенье во время II международного экономического форума янтарной отрасли заявил директор предприятия Михаил Зацепин, передает корреспондент «Нового Калининграда.Ru».

«Комбинат к юбилею открыл совершенно новую смотровую площадку возле нашего главного карьера. В ближайшее время завершится работа по созданию нового выставочного зала. Над ним трудились и трудятся лучшие специалисты из Санкт-Петербурга. Это будет современный, интерактивный музей, музей XХI века. И площадка, и музей станут важными составляющими туристических маршрутов. По итогам прошлого года комбинат посетило 60 тыс туристов. В следующем году мною поставлена задача достичь показателя в 100 тыс туристов», — отметил Зацепин.

Как пояснила корреспонденту «Нового Калининграда. Ru» советник генерального директора комбината Елена Волова, после ремонта на территории площадки появились полноценный выставочный зал, кафе и магазин.

«В данный момент на площадке имеются песочница, где дети могут побыть “ловцами янтаря”, им дают совочки и они откапывают янтарики. Рядом — настоящий ковш, используемый при добыче, шахта, около которой рассказывают о периоде добычи закрытым способом, виселица — свидетельство периода господства Тевтонского ордена, когда за незаконную добычу янтаря были предусмотрены строгие санкции вплоть до повешения. Есть янтарная пирамида, внутри которой могут посидеть туристы. Тут рассказывают о янтаре и его свойствах, есть смотровая вышка, с которой открывается вид на Приморский карьер. Во время пребывания в комплексе туристы могут сфотографироваться в костюмах рыцарей Тевтонского ордена», — пояснила Волова.

Напомним, что в начале апреля Михаил Зацепин заявил о начале реконструкции смотровой площадки в Янтарном.

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