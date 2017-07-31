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12:27 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Мысковчанка ушла в запой и три дня не кормила двухмесячного сына

Малыша забрали в медучреждение, его мать заплатит штраф в размере 500 рублей.

25-летняя жительница Мысков трое суток пила алкоголь в компании собутыльников, при этом забыв о своем 2-месячном сыне.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Кемеровской области, в полицию обратилась патронажная медсестра. Женщина рассказала, что в ходе осмотра обнаружила 25-летнюю женщину, которая не ухаживала должным образом за своим двухмесячным сыном. Приехавшие по указанному адресу инспекторы ПДН обнаружили мать малыша в состоянии алкогольного опьянения. В квартире было грязно, помимо женщины там находились её трое собутыльников. Компания распивала алкоголь третьи сутки подряд, при этом мать совершенно забыла про младенца, она не могла вспомнить, когда кормила его в последний раз. Ребенок был очень голоден и истощен.

Правоохранители изъяли малыша и передали его в медицинское учреждение. В отношении матери ребенка был составлен протокол об административном правонарушении, она заплатит штраф в размере 500 рублей.

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