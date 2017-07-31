Мысковчанка ушла в запой и три дня не кормила двухмесячного сына
Малыша забрали в медучреждение, его мать заплатит штраф в размере 500 рублей.
Малыша забрали в медучреждение, его мать заплатит штраф в размере 500 рублей.
25-летняя жительница Мысков трое суток пила алкоголь в компании собутыльников, при этом забыв о своем 2-месячном сыне.
По информации
Правоохранители изъяли малыша и передали его в медицинское учреждение. В отношении матери ребенка был составлен протокол об административном правонарушении, она заплатит штраф в размере 500 рублей.