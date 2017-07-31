Мысковчанка ушла в запой и три дня не кормила двухмесячного сына

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Кемеровской области, в полицию обратилась патронажная медсестра. Женщина рассказала, что в ходе осмотра обнаружила 25-летнюю женщину, которая не ухаживала должным образом за своим двухмесячным сыном. Приехавшие по указанному адресу инспекторы ПДН обнаружили мать малыша в состоянии алкогольного опьянения. В квартире было грязно, помимо женщины там находились её трое собутыльников. Компания распивала алкоголь третьи сутки подряд, при этом мать совершенно забыла про младенца, она не могла вспомнить, когда кормила его в последний раз. Ребенок был очень голоден и истощен.