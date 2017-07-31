Воронежский заповедник опубликовал новое видео с лесных камер

Госинспекторы заповедника задействовали в системе охраны 30 камер. Оборудование с GPRS-передатчиками установили по периметру охраняемой зоны. Кадры с фотоловушек приходят на планшет оперативной группы. Информацию с камер, которые находятся не в зоне покрытия сотовой связи, фиксируют раз в неделю. Сотрудники заповедника выявили более 25 нарушителей за время использования оборудования. Как рассказал замдиректора заповедника в области охраны окружающей среды Михаил Руденко, в планах отдела охраны — обустроить систему обнаружения на охраняемой территории.