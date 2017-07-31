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13:26 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежский заповедник опубликовал новое видео с лесных камер

Косули, олени, лоси и куница попали в кадр.

Сотрудники Воронежского биосферного заповедника имени Пескова опубликовали видео с косулями, лосями, оленями и куницей в понедельник, 31 июля. Камеры запечатлели обитателей Краснолесненского и Усманского участковых лесничеств.

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Госинспекторы заповедника задействовали в системе охраны 30 камер. Оборудование с GPRS-передатчиками установили по периметру охраняемой зоны. Кадры с фотоловушек приходят на планшет оперативной группы. Информацию с камер, которые находятся не в зоне покрытия сотовой связи, фиксируют раз в неделю. Сотрудники заповедника выявили более 25 нарушителей за время использования оборудования. Как рассказал замдиректора заповедника в области охраны окружающей среды Михаил Руденко, в планах отдела охраны — обустроить систему обнаружения на охраняемой территории.

Работники Воронежского заповедника опубликовали видео с детенышами лосей, оленей и косуль в начале июля. Животные пришли на водопой и попали в объектив фотоловушки.

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