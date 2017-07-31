Воронежский заповедник опубликовал новое видео с лесных камер
Косули, олени, лоси и куница попали в кадр.
Косули, олени, лоси и куница попали в кадр.
Сотрудники Воронежского биосферного заповедника имени Пескова опубликовали видео с косулями, лосями, оленями и куницей в понедельник, 31 июля. Камеры запечатлели обитателей Краснолесненского и Усманского участковых лесничеств.
Госинспекторы заповедника задействовали в системе охраны 30 камер. Оборудование с
Работники Воронежского заповедника опубликовали видео с детенышами лосей, оленей и косуль в начале июля. Животные пришли на водопой и попали в объектив фотоловушки.