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15:37 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Археологи обнаружили в Ростове на Станиславского древние кварталы

Историки продолжают делать новые открытия на Станиславского в Ростове-на-Дону.

После очередной находки появилось точное понимание, каким было Темерницкое городище. Например, там, где еще недавно пролегали трамвайные рельсы, а сейчас идут раскопки, в первом веке нашей эры были хозяйственные кварталы.

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На небольшом участке улицы Станиславского целое наслоение эпох. Первая находка, которая открылась взору историков при раскопках — хозяйственные ямы. Их, рассказывает археолог Александр Нечипорук, возводили жители Темерницкого городища в 1−3 веке нашей эры. На дне углублений нашли чешую. Скорее всего, в этих колодцах древние рыбаки хранили улов.

«Хозяйственные ямы различной величины: есть более глубокие, есть меньше. Скорее всего, они использовались для хранения зерна и засолки рыбы», — рассказывает археолог-специалист Александр Нечипорук.

Неподалеку археологи обнаружили более поздние объекты — захоронения времен бронзового века. Вероятно, там располагался курган меотов. Здесь же следы еще одной эпохи — остатки домов, разрушенных бомбами в конце Великой Отечественной войны. Из трех находок, говорят историки, самое ценное — конечно же, хозяйственные ямы. Они добавили новые штрихи в портрет жителей Темерницкого городища.

«Оно отмечено еще на карте Ригельмана 1768 года. О нем периодически писали до Революции. Однако работ о нем проводилось мало. Информации о городище было не так уж много», — поясняет археолог-специалист Александр Нечипорук.

Теперь можно смело говорить, что в этой части был хозяйственный район. Сама же цитадель городища находилась чуть севернее, возле реки Темерник. Ближе к центру современного Ростова располагалось кладбище древнего поселения. Археологи продолжают раскопки, и пока даже не могут предположить, какие еще сюрпризы хранит в себе улица Станиславского. Сколько еще времени займут работы, пока неизвестно.

Сейчас практически каждый автобус, идущий по Станиславского или улице Московской, можно считать экскурсионным. Посмотришь в одну сторону — 1−3 век нашей эры, в другую — 21 век. Правда, так наглядно эпохи соединились ненадолго. Археологи говорят, что после работ Станиславского, скорее всего, снова покроют асфальтом.

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