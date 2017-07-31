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13:27 (мск), источник: РИА Крым

На выходных паромы перевезли через Керченский пролив более 86 тыс человек

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл — РИА Новости (Крым). В минувшие выходные дни услугами Керченской паромной переправы воспользовались более 86 тыс человек. Об этом сообщает ООО «Морская дирекция».

Источник: РИА "Новости"

Так, в субботу паромы перевезли 44777 пассажиров, 10585 легковых автомобилей, 635 грузовых машин и 230 автобусов. В воскресенье было перевезено 41696 пассажиров, 10111 легковушек, 951 грузовое авто и 237 автобусов.

По данным диспетчерской службы, в эти дни переправа работала в штатном режиме. На линии «Кавказ — Крым» были задействованы паромы «Майор Чапичев», «Крым», «Гликофилуоса III», «Протопорос IV» и «Елена». На линии «Кавказ — Керченский морской торговый порт» перевозку грузового транспорта осуществляли паромы «Ейск» и «Нина Малкова».

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