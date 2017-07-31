В Самаре Роспотребнадзор выявил сотни нарушений в работе детских лагерей
Масштабная проверка деятельности детских оздоровительных лагерей Самарской области выявила многочисленные нарушения санитарных правил.
Масштабная проверка деятельности детских оздоровительных лагерей Самарской области выявила многочисленные нарушения санитарных правил.
Роспотребнадзор обнаружил сотни нарушений в работе летних лагерей.
Завершается вторая смена летнего оздоровительного отдыха. Региональным Роспотребнадзором уже проведено 667 проверок детских лагерей. В 519 специалисты ведомства нашли нарушения санитарных правил. Например, должным образом не оформлялась документация на пищеблоке, в ряде лагерей в помещениях и на территории мест отдыха было не убрано. В ходе проверок исследовано по микробиологическим и химическим показателям питьевая вода, 1,5% от проб не отвечала гигиеническим нормам. Также надзорный орган проверил 564 пробы готовых блюд по микробиологическим показателям и 263 пробы — по
В каждом случае по фактам нарушений выдано предписание об их устранении. По результатам проверок возбуждено 658 дел об административных правонарушениях, вынесено 502 постановления о привлечении к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму более 1,6 млн рублей, 14 дел передано на рассмотрение в суд.