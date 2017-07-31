В Самаре Роспотребнадзор выявил сотни нарушений в работе детских лагерей

Завершается вторая смена летнего оздоровительного отдыха. Региональным Роспотребнадзором уже проведено 667 проверок детских лагерей. В 519 специалисты ведомства нашли нарушения санитарных правил. Например, должным образом не оформлялась документация на пищеблоке, в ряде лагерей в помещениях и на территории мест отдыха было не убрано. В ходе проверок исследовано по микробиологическим и химическим показателям питьевая вода, 1,5% от проб не отвечала гигиеническим нормам. Также надзорный орган проверил 564 пробы готовых блюд по микробиологическим показателям и 263 пробы — по санитарно-химическим. В первом случае неудовлетворительные результаты показал 1% от всех проб, во втором — почти 5%.