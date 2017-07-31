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13:27 (мск), источник: АиФ Самара

В Самаре Роспотребнадзор выявил сотни нарушений в работе детских лагерей

Масштабная проверка деятельности детских оздоровительных лагерей Самарской области выявила многочисленные нарушения санитарных правил.

Источник: Аргументы и факты

Роспотребнадзор обнаружил сотни нарушений в работе летних лагерей.

Завершается вторая смена летнего оздоровительного отдыха. Региональным Роспотребнадзором уже проведено 667 проверок детских лагерей. В 519 специалисты ведомства нашли нарушения санитарных правил. Например, должным образом не оформлялась документация на пищеблоке, в ряде лагерей в помещениях и на территории мест отдыха было не убрано. В ходе проверок исследовано по микробиологическим и химическим показателям питьевая вода, 1,5% от проб не отвечала гигиеническим нормам. Также надзорный орган проверил 564 пробы готовых блюд по микробиологическим показателям и 263 пробы — по санитарно-химическим. В первом случае неудовлетворительные результаты показал 1% от всех проб, во втором — почти 5%.

В каждом случае по фактам нарушений выдано предписание об их устранении. По результатам проверок возбуждено 658 дел об административных правонарушениях, вынесено 502 постановления о привлечении к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму более 1,6 млн рублей, 14 дел передано на рассмотрение в суд.

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